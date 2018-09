Hva skal vi tåle av sterke meninger?

Retten: - Fornærmede sto bokstavelig talt i veien for tiltaltes plan om å skyte kamerat

Tone Sofie Aglen, Terje Eidsvåg og Harry Tiller oppsummerer nyhetsuka i denne episoden av podkasten «OmAdressert».

Debatten om Trondheim Spektrum går fortsatt høyt i byen. Håkon Blekens angrep på det politiske flertallet og i særdeleshet ordfører Rita Ottervik og KrFs Geirmund Lykke har ført til reaksjoner. I denne podkasten kan du høre hva vårt panel mener om Blekens argumentasjon og om debattkulturen generelt.

Varslersaken mot skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har skapt stor ståhei i media. Politisk redaktør Tone Sofie Aglen er forundret over hvor ulik virkelighetsoppfatning en slik sak kan ha blant ulike grupper i samfunnet.

Høyre og en rekke andre partier i Trondheim leter etter gamle og nye navn å fylle sine lister med foran kommunevalget neste høst. Våre podkastere gjør seg sine betraktninger om det.

Situasjonen for handelsstanden i Midtbyen er et tema «OmAdressert» stadig vender tilbake til. Terje Eidsvåg har gjort seg sine tanker om Midtbyen den gangen folk strømmet til byen for å handle plater på Playtime. Kanskje dagens butikker har noe å lære av de gamle?

