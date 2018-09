Feministen som valgte en puppefiksert «bad boy»

Mange er livende redde for å at det skal høres at de slipper en promp

Saken oppdateres.

En av den siste ukas mest uviktige nyheter, er nyheten om at Henrik Elvejord Borg (24), kjent som deltaker i den mye omtalte TVNorge-serien «Ex on the Beach», er blitt kjæreste med «Skam»-stjerna Ulrikke Falch (22). En koselig og uskyldig nyhet.

Det som er mer viktig og mye mindre koselig, er at Falch er blitt hetset for valget av ny kjæreste. Det har haglet inn med kommentarer, blant annet på det sosiale nettsamfunnet Jodel, om at hun er «dobbeltmoralsk», «dum» og «oppmerksomhetssyk».

Årsaken til drittkastingen er at Falch har markert seg som feminist. Hun kjemper blant annet mot kroppspresset som unge kvinner utsettes for. Nylig ga hun og Sofie Frøysaa ut «Jenteloven – feministisk førstehjelp», en bok der de deler erfaringer med spiseforstyrrelser, depresjoner og trakassering.

Når feministen blir kjæreste med høstens mest profilerte, oppmerksomhetsglade «bad boy» blir det rett for mye for enkelte. Hvordan kan noen som kjemper mot sexpress og kroppshysteri bli sammen med en fyr med vaskebrettmage, en som omtaler seg selv som en «fuckboy» og deltar i et tv-program hvor målet er å ligge med flest mulig, krangle og feste?

Her har det åpenbart oppstått flere misforståelser. Det er ingen motsetning i å kjempe for kvinners rettigheter og bli sammen med en kjekk, halvnaken mann som lager sjokk-tv-underholdning. Feminister er ikke en homogen gjeng snusfornuftige, politisk korrekte mennesker som inngår fornuftsekteskap med andre snusfornuftige, politisk korrekte mennesker. Feminisme handler om at begge kjønn skal ha like rettigheter, muligheter og plikter. Det har ikke noe med forelskelse å gjøre, forelskelse er ikke politikk.

Det er ikke dobbeltmoralsk å bli sammen med en reality-kjekkas uansett hvem du er eller hva du sier. Like lite som det er dobbeltmoralsk for feminister å shoppe klær og se tanketomme, tåpelige tv-programmer som «Top Model», «Kardashians» – og «Ex on the beach» for den saks skyld. Eller få hjelp til å skifte dekk (det er jo litt slitsomt å gjøre det selv). I 2018 bør det ikke slå ned som en bombe at feminister er en stor, brokete gruppe, i hovedsak kvinner, som kan være svært forskjellige. Også når der kommer til valg av menn.

Dessuten, hvorfor skal Falch stå til rette for det kjæresten har gjort eller sagt? Det er han som må stå til rette for sitt kvinnesyn, ikke hun.

Litt snedig er det å tenke på at hele verden heiet på karakterene Noora og William, superparet i suksess-serien «Skam». William var en kjekk «player», en som knuste flasker i hodet på folk og snakket nedsettende om jentene på skolen. Noora var den kloke, fornuftige jenta som inspirerte Vilde (Ulrikke Falch) til å bli mer glad i kroppen sin og ikke la seg utnytte av gutter. Det hindret ikke Noora fra å bli stupforelsket i William. Så ble de kjærester. Så koselig!

Virkelighetens Ulrikke og Henrik derimot, nei der går grensen.

