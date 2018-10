- Vanskelig å se for seg at Hareide får partiets støtte

Dersom en marsboer hadde landet her ville den fått et svært dårlig inntrykk av Norge

Politisk redaktør Tone Sofie Aglen er overrasket over Hareides politiske snuoperasjon, og tror han vil få vanskeligheter med å få støtte for et slikt samarbeid i partiet.

- Mange av KrFs velgere er det vi kaller borgerlige. Jeg er overrasket over at han var så tydelig i sin tale på fredag. Samtidig vet vi at begge nestlederene i KrF og store deler av stortingsgruppa og mange fylkesledere har et annet syn. Det er litt av et risikoprosjekt han har satt igang, sier Tone Sofie Aglen i den siste utgaven av podkasten «OmAdressert».

I denne ukas podkast handler mye om KrF og Knut Arild Hareide.

Ved NTNU har det vært uenigheter etter at førsteamanuensis Øyvind Eikrems lot deg intervjue av det omstridte nettstedet Resett. Eikrem uttalte seg etter dobbeltdrapet i Trondheim og mente at var «naivt» å omtale dobbeltdrapet som en tragedie, og knyttet hendelsen til norsk innvandringspolitikk. I etterkant fikk Eikrem, som jobber ved Institutt for sosialt arbeid, beskjed fra instituttleder Riina Kiik om at han hadde skadet instituttets omdømme med sine uttalelser.

Kim Larsens bortgang og en ny debatt om Vladimir Nabokovs «Lolita» i kjølvatnet av metoo er andre tema som diskuteteres i denne utgaven.

