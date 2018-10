KrF skal slite med å felle regjeringen på dette budsjettet

Saken oppdateres.

Statsbudsjettet ble mandag lagt fram i en politisk situasjon som mangler sidestykke. Det handler dessverre ikke særlig mye om de økonomiske realitetene, men om KrF, hva KrF synes og ikke minst hva KrF vil gjøre. Alt som blir sagt og gjort blir tolket som en kurtisering av Norges i særstilling mest omsvermede parti. Selv dagens hovedperson, finansminister Siv Jensen, ble en slags biperson på årets viktigste dag. Regjeringen vet ikke engang om den overlever fram til budsjettforhandlingene starter i Stortinget.

Det er vanskelig å se hvordan dette budsjettet skal skremme KrF over i armene på Ap og Jonas Gahr Støre. Det ville uansett vært dumt av partiet å la et enkelt budsjett styre et så dramatisk retningsvalg. Økonomisk vekst, moderat arbeidsledighet og optimistiske bedrifter er et godt bakteppe for regjeringen. Statsbudsjettet er stramt nok til å komme unna den verste kritikken om uansvarlig pengebruk. Flere kvoteflyktninger, rekordhøyt bistandsbudsjett og mye penger til å følge opp den kostbare lærernormen, burde glede KrF mer enn Frp. Selv om sukkeravgiften ble innført etter forslag fra KrF, skal de være glad til for at regjeringen avvikler en så vilkårlig og dårlig fungerende ordning. Det er heller ingen dramatiske kutt som kan få opposisjonen til å rase med særlig stor troverdighet. I så fall må kritikken være skrevet på forhånd, slik en av Senterpartiets stortingsrepresentanter gjorde. Det betyr ikke at budsjettet ikke kan bli bedre. Ikke minst burde NTNU vært tilgodesett med flere friske penger.

KrFs kommentarer til statsbudsjettet blir lest med lupe. Aldri har vel partiet hatt større gjennomslag enn nå, og det sier ikke lite. Før sommeren kunne partiet legge fram ei skryteliste lenger enn et vondt år over alt de hadde fått til. Det er prisverdig at partiet brenner for å gjøre noe med barnefattigdom, men de bør tenke nytt på hva som er de rette løsningene. KrF ønsker økt barnetrygd, men det er et særdeles kostbart og lite treffsikkert grep. Da virker det vel så fornuftig å se på ordninger som gratis barnehage til tredje barn og gratis kjernetid i barnehage og SFO. Den aller beste nøkkelen for å få flere ut av fattigdom handler likevel om å skape flere arbeidsplasser og få flere i jobb. Selv om regjeringen neppe får særlig mye skryt fra opposisjonen, er det positivt at det blir lettere å skape og drive bedrifter. Til syvende og sist er det dette som avgjør om vi også i framtida har råd til en raus velferdsstat som evner å ta vare på de svakeste.