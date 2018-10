Det er som å se på et realityshow: KrF bytter side – minutt for minutt

KrF-leder Knut Arild Hareide kom til sine egne da han stakk innom Trøndelag på sin «finne seg sjæl-turne». Der han møtte motbør for sitt uventede veivalg på Sørlandet, var nok onsdagens seanse i Trondheim det nærmeste man kommer et rødgrønt vekkelsesmøte. De mest markante KrF-erne i Trøndelag har lenge ivret for å dra partiet mot venstresida. Partiets to eneste heltidspolitikere i Trøndelag, Geirmund Lykke i Trondheim og Karin Bjørkhaug i fylket, har begge samarbeidet med de rødgrønne i mange år. Særlig Lykke har lenge vært en ivrig og høylytt forkjemper for det rødgrønne. Samarbeidet med Ap har nok ikke bare vært en dans på roser i Trondheim, men de har vært enig i hovedprioriteringa av offentlig framfor privat. Og de trøblete verdispørsmålene er ikke så viktige i lokalpolitikken.

Sist Adresseavisen dekket et KrF-møte på den kristne skolen på Heimdal hadde lokallaget invitert den kontroversielle Hanne Nabintu Herland til å blåse liv i verdidebatten. I dag var det en del av partisjela de heller ville dysse ned. Hareides akilleshæl er at han snakker varmt om at alt i samfunnet ikke handler om penger. Men hans verdidebatt handler stort sett bare om mer penger til familier, svake grupper og andre gode formål. Den dragkampen vinner venstresida klart. I de mer krevende ideologiske debattene, om familienes ansvar, bioteknologi og kristendommens plass, så er bildet litt mer broket. I disse spørsmålene er Ap og SV «hovedfienden». Men dette virker ikke Hareide særlig opptatt av å problematisere selv om noen av trønderne helte malurt i begeret.

At Trøndelag er rødgrønt overrasker ingen, men også her er det mer nyansert enn man kan få inntrykk av. Særlig i norddelen av fylket er mange mer verdikonservative. Samtidig står de Senterpartiet nær. Mange KrFere er opptatt av landbruk eller er bønder selv. Svært få vil ha noe med Frp å gjøre.

Om lysten til å kaste Erna Solberg og sette inn Jonas Gahr Støre er like sterk, er et annet spørsmål.

– Jeg er i tvil, men synes hun Erna er så fin, sa en voksen KrF-kvinne på vei inn til møtet. Det er nok en følelse svært mange KrFere kjenner på i disse dager. Mange er nok også skeptisk til å gi SV den sterke vippeposisjonen som KrF i dag har. At det er stor oppslutning rundt Hareide i Trøndelag, er som forventet. Da er det mer overraskende at støtten til Hareide virker større enn mange hadde ventet. Venstresida i partiet virker best organisert og har de tydeligste stemmene. Det kan nesten se ut som høyresida ble tatt på senga. Samtidig må det sies at Olaug Bollestad er en langt mer overbevisende taler enn man skulle tro.

Støtten til Hareide handler vel så mye om partilederens sterke stilling som om prosjektet hans. I valgkampen var det vondt å se den vitale og munnrappe Hareide forvandlet til en forvirret tåkefyrste. Når vi ser ham i dag er det lett å forstå at hans indre tvil har tynget ham. Svært mange KrFere er glad i partilederen sin, og det gjør nok noe med partiet å se ham i gammel form.

- Jeg hadde ikke drømt om at Hareide skulle lande på dette standpunktet, men når han først gjør det får jeg støtte ham, sa en KrF-veteran i kaffepausen. Selv om mange er skeptisk til et sidebytte så tenker de likevel at de må gi Hareide en sjanse.

KrFs veivalg er i ferd med å bli Norges best dokumenterte politiske prosess. Det finnes ikke den KrFer som ikke får et oppslag i mediene. Hver eneste meningsmåling blir brukt for alt den er verdt. Daglig får vi rapporter om hvilken side som leder. Det er nesten som å se på et politisk realityshow. Og det er ikke lett å spå hvem som vinner til slutt. I KrF må man nesten drive sjelegranskning av hvert eneste medlem for å vite hvilken side de faller ned på. Etter vekkelsesmøtet på Heimdal er det fristende å sette en knapp på Hareide.

Men det er fortsatt tre uker igjen av tidenes største politiske realityshow.