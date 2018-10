Hun som kommer med halvliteren, trenger også metoo

Treneren mener det ikke er en ulempe at Henriksen leder et lag i krise

Er vi på vei mot et samfunn der vold mot kvinner er så hypernormalt, at vi bare ser på og går videre?

Treneren mener det ikke er en ulempe at Henriksen leder et lag i krise

Saken oppdateres.

Nøyaktig ett år at metoo tok av, skriver Adresseavisen i dag at seksuell trakassering fortsatt er et stort problem i utelivsbransjen. Et flertall av bedriftene har for dårlige eller ingen rutiner for hva de skal gjøre når ansatte blir utsatt for uakseptabel oppførsel.

Har ikke metoo hatt noen effekt? Jo, på mange områder har kampanjen betydd mye, og vi har grunn til å feire at vi endelig var modne for en oppvask som burde kommet for flere tiår siden. De massive protestene mot seksuell trakassering har endret mange menns oppførsel. Kvinner som tidligere følte de måtte holde kjeft, opplever nå at det er mye enklere å si fra.

Det startet 5. oktober i fjor, da New York Times offentliggjorde sin første kritiske artikkel om den amerikanske, nå 66 år gamle filmprodusenten Harvey Weinstein, som ble selve symbolet på eldre menn som misbruker makta de har til å få sex med yngre kvinner.

Det tok av for alvor ti dager senere, da den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano skrev på Twitter: «Hvis du er blitt seksuelt trakassert eller overfalt, skriv «me too» som svar på denne meldinga.» Sjelden eller aldri har så få ord på sosiale medier fått så store konsekvenser.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: 2017 har vært et dårlig år for godt voksne, norske menn

Vi vet alle hva det førte til: En stri strøm av kvinner over hele den vestlige verden fortalte om hvordan de er blitt seksuelt trakassert av eldre menn med makt. Vi fikk høre stygge historier om hva som skjer når lyset er slått av, om hvordan enkelte sjefer oppfører seg når seminaret er slutt: Hvis du blir med meg opp på rommet, kan det være bra for karrieren din.

Likevel er det langt igjen før vi er i mål, før kvinner og menn er likestilte på kjønnsmarkedet. Ett år etter at den startet, er det på tide at kampanjen sprer seg til yrkesgruppene der den trengs aller mest.

Kampen mot seksuell trakassering mangler i hvert fall ikke støtte blant folk. En undersøkelse utført av Respons Analyse i samarbeid med Aftenposten viste nylig at to av tre nordmenn mener metoo-kampanjen har ført til mindre seksuell trakassering. Fire av fem anser seksuell trakassering som et reelt problem.

Sentio har dessuten gjort en meningsmåling for Klassekampen som viser at 57 prosent av befolkningen er positive eller svært positive til metoo.

Dessverre har kampanjen hittil ikke nådd ut til hele befolkningen. Den startet som et elitefenomen og er det til en viss grad fortsatt. Temaet har vært heftig diskutert i politikken, i mediene, på kultursektoren og på universitetene. Mens sangere, dansere, skuespillere, eiendomsmeklere og IT-ledere har skrevet under på opprop, har vi hittil ikke sett noe metoo-opprør i de yrkene der seksuell trakassering er vanligst.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Skal vi ta en sexpause og tenke oss om?

Ifølge Respons Analyse har fem prosent av befolkningen som helhet opplevd seksuell trakassering det siste halvåret. Blant kvinner i mange yrker er tallet mye høyere, blant annet i helsesektoren.

Levekårsundersøkelsens tall fra 2016 viser at én av fem kvinner i overnattings- og servicevirksomheter blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. De som serverer mer eller mindre berusede menn på utesteder og de som kjører dem i taxi hjem etterpå, er ekstra utsatt.

Noen vil innvende at metoo handler om maktmisbruk og at fulle menn som oppfører seg dumt, er noe annet. Men Adresseavisens artikler om seksuell trakassering på utestedene viser at fulle gjester ikke er det eneste problemet. Seksuell trakassering fra ledere forekommer også.

Det er uendelig langt fra midtnorske puber til Hollywood, der opprøret startet. Servitørenes hverdag er også helt annerledes enn livet i politikken, der Trond Giskes omgang med kvinner i lang tid tiltrakk seg enorm oppmerksomhet. Alle partier ble rammet av metoo. De verste historiene ble avdekket i Unge Høyre og Fremskrittspartiet.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Problemet med «Lolita» etter metoo

I iveren etter å ta problemet mest mulig på alvor, innskrenket flere politiske partier alkoholserveringen på partimøter og advarte mot nachspiel. Men årsaken til problemet stikker mye dypere enn antall glass rødvin. Hvis evolusjonspsykologene har rett, har det sammenheng med egenskaper vi mennesker har utviklet gjennom årtusener.

Evolusjonspsykologene mener, for å si det enkelt, at det ligger i menneskets natur at menn vil ha yngre kvinner, mens kvinner gjerne vil ha eldre menn med makt, status og penger. Evolusjonspsykologene ved NTNU på Dragvoll, som har forsket på slikt, fastslår at dette gjelder også i et relativt likestilt land som Norge. Er det dermed en grunnleggende forskjell på kvinner og menn som er hovedårsaken til at seksuell trakassering oppstår – eller handler det om ukultur, maktmisbruk og mangel på respekt for andre mennesker?

LES OGSÅ: Selv i likestilte Norge foretrekker menn å ha sex med yngre kvinner

Selv tror jeg ikke vi mennesker utelukkende er styrt av våre mer eller mindre underbevisste drifter og behov. Jeg tror vi har utviklet en evne til å forstå at vi kan gjøre andre vondt og at det er noe vi må unngå. Ikke av hensyn til oss selv, men av hensyn til andre. De aller fleste av oss oppfører oss derfor ordentlig. Metoo har fått flere enn før til å forstå at selv om vi har fått noen glass for mye, kan vi ikke misbruke den posisjonen vi har til å få sex med dem vi får lyst på. For da gjør vi andre vondt.

Til og med hvis vi tenker helt egoistisk, har metoo minnet oss om noe som gjelder i alle situasjoner og i alle yrker: Det lønner seg ikke å bedrive seksuell trakassering. Vi har ingenting å vinne, men alt å tape på det. Bare spør Harvey Weinstein og en del norske politikere.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her