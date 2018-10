Veiviser til den politiske bokhøsten

Varslet at han kom for å ta NM-medalje. Så knuste langrennsesset konkurrentene

Det blir ikke alltid så bra når politikere skriver bøker. Det er ikke alltid det blir noe for historiebøkene heller. Det kan vi ikke si om denne politiske bokhøsten. KrF-leder Knut Arild Hareide kan i alle fall ikke klage på mottagelsen av sin bok «Det som betyr noe». Ekstraordinært landsmøte og tidenes kurtisering av KrF er allerede i boks. Regjeringskrise og Jonas Gahr Støre som ny statsminister kan fort bli det neste resultatet av Hareides bok. Det er ikke så verst for en debutant. Selv om det skal godt gjøres å overgå Hareides bok i politiske konsekvenser, kommer de litterære godbitene som perler på en snor de neste ukene.

En viktig årsak til at mange i KrF oppgir at de vil bytte side, er at de er luta lei av Frp og i særdeleshet Frps urokråke Sylvi Listhaug. Skjebnen vil ha det til at nettopp Sylvi Listhaug kommer med bok få dager før KrF skal ha sitt skjebnemøte. tillegger henne en så stor betydning mulighet til å bli bedre kjent med henne. «Der andre tier» er tittelen på hennes selvbiografi, som er skrevet i samarbeid med Lars Akerhaug. Akerhaug er skribent i Minerva og selv en aktiv og tidvis kontroversiell stemme i samfunnsdebatten.

I forhåndsomtalen heter det at Listhaug forteller om verdiene hun har med seg fra oppveksten i Ørskog og hvordan det har påvirket hennes syn på innvandring, eldreomsorg, asyl, feminisme og ytringsfrihet. Det er videre, ikke uventet, varslet «et skarpt oppgjør med eliten i det norske samfunnet, som forsøker å stemple henne og hennes tilhengere som mindreverdige mennesker». Hvor mange KrF-tvilere som Listhaugs bok klarer å vende før landsmøtet, vet ingen. Men boka er neppe et egnet virkemiddel i kampanjen som nå pågår for å styrke båndene mellom KrF og de borgerlige partiene. Samtidig burde boka være interessant for de mange som misliker Listhaug og gir henne en så stor rolle i norsk politikk. Selv om jeg tviler på at de bryr seg om å lese den.

Den lenge varslede boka om Arbeiderpartiet er ikke skrevet av politikere, men av VGs superduo Marie Melgård og Lars Joakim Skarvøy. Det er likevel grunn til å tro at nettopp politikere har bidratt sterkt til denne boka, og det gjør den neppe til lystelig lesning for Ap-ledelsen. Å få Ap-politikere til å snakke ut om problemene og hverandre er omtrent like vanskelig som å fiske laks i et oppdrettsanlegg.

I omtalen av boka heter det «Da Arbeiderpartiet ikke trodde det kunne bli verre, ble det akkurat det. Mye verre. Personkonflikter, maktkamp, metoo og et knusende valgresultat ble et mareritt for Arbeiderpartiet.» Jeg vil tro at lite er overlatt til fantasien. Boka – med årets kanskje beste tittel «Alle skal ned» – lanseres på kulturhuset denne uka, bare et steinkast fra Folkets Hus på Youngstorget. Det har vært lite skrevet om Aps problemer i det siste. Denne boka retter kanskje opp i det? Om ikke annet er det en grei påminner om hva partiet har hatt å slite med før de evt går inn i regjering.

Jeg har laget meg en litterær handlingsregel. Hvis du føler deg misforstått og dårlig behandlet (noe vi alle stadig vekk gjør) og vil renvaske deg selv. Hva du enn gjør: IKKE SKRIV BOK!!! Det finnes det knapt den selvbiografi i verden som klarer. Så gjenstår det å se om Frps avgåtte nestleder Per Sandberg er mannen som lykkes med nettopp det.

Nå kommer nemlig boka som reklamerer med at Per Sandberg og Bahareh Letnes omsider snakker ut. Nå vil vel onde tunger kunne innvende at de strengt tatt aldri har holdt kjeft. At presentasjonen av boka overgår forventningene, er likevel ubestridt. Tittelen «Fremmede makter har flyttet inn», henspiller på bekymringsmeldingen som Sandbergs ekskone sendte til Statsministerens kontor.

Nå er Sandberg ikke kjent for å gripe til de moderate og nedtonede formuleringene i ordboka. Noe bokas undertittel «Justismord og politisk drap», gir en pekepinn på. I denne boken fortelles «sannheten om hva som skjedde bak kulissene, om hvordan Bahareh og Per fant kjærligheten og om hva som egentlig skjedde under deres beryktede reise til Iran. I tillegg er boken illustrert med private bilder.»

Om noen av bildene er i stand til å overgå forsidebildet, må de i seg selv være verdt pengene.

