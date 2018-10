Miljøpakkens snarveier er bra for folkehelsa

Det er et kollektivt svik – og et løftebrudd

Saken oppdateres.

Formannskapet i Trondheim behandler i dag en sak om belysning på Kristiansten festning. Lysene vil gjøre området mer tilgjengelig etter at sola har gått ned. De drøye ti millionene prosjektet koster, vil være en god helseinvestering.

Lysene på Festningen skal gjøre det lettere å gå, sykle og jogge der i mørket og inngår i et større bilde. Trondheim kommune har i flere år tilrettelagt nye strekninger for fotgjengere. Miljøpakken har lenge arbeidet med å åpne flere snarveier for alle som vil bevege seg uten å kjøre bil.

I år og neste år vil Miljøpakken bygge eller pusse opp ytterligere 18 snarveier, i tillegg til dem som allerede er blitt tatt i bruk. 2800 meter med nye snarveier blir etter hvert innviet, hovedsakelig på vestsiden av byen. Folk kan spare mye tid på å bruke de nye snarveiene, og de vil få flere til å gå.

De hyggelige meldingene på asfalten mange steder i Trondheim, kan også bidra til at vi beveger oss mer: «Takk for at du går», «takk for at du sykler», «herfra til Solsiden er det 15 minutter å gå».

I en by som må begrense biltrafikken, er det helt nødvendig at flere går. Mer fysisk aktivitet i hverdagen er dessuten viktig for folkehelsa. Stadig flere sliter med overvekt. Én av fire menn veier så mye at det er uheldig for helsa. Bare én av tre er så fysisk aktive som Helsedirektoratet anbefaler.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Ti år med Miljøpakken. Slik har den forandret Trondheim

Mange trener mer enn før, men mye tyder mye på det er at enda flere som beveger seg mindre. Alt som kan få folk til å være mer aktive i hverdagen er derfor verdifullt. Hverdagslig aktivitet har mye større helsemessig effekt enn skippertak av og til.

En fersk undersøkelse i regi av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser dessuten at søndagsturen, en aktivitet vi nordmenn tradisjonelt har vært glade i, ikke gir oss den helseeffekten vi tror.

Det er viktig å legge til rette for at den organiserte idretten og ivrige mosjonister har gode treningsmuligheter. Enda viktigere er det å friste folk flest til å bevege seg mer til hverdags.