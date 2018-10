Suksessen i Søndre

Her sluttet 13 ledere i løpet av to år

De fleste så kanskje for seg at et slikt etablissement kun skulle huse bokbad med ukjente romandebutanter. Ikke alle hadde sett for seg at alt fra skistjerner og bloggere til profilerte forfattere og samfunnsdebattanter skulle gjeste kulturhuset i Midtbyen.

Litteraturhuset er strengt tatt ikke noe eget bygg, men et sambruk mellom Sellanraa Bok og Bar og Hovedbiblioteket i Trondheim. Det husløse huset har likevel vært en suksess siden åpningen i 2016. Det skyldes både høy aktivitet og et variert program. Du trenger ikke ha lest Ibsen eller Duun for å finne noe som interesserer.

I tillegg til litterære møter, er litteraturhuset arena for samfunnsdebatt og forskningsformidling. Kari Jaquesson skapte heftig diskusjon etter et møte om Syria-krigen. Aksel Braanen Sterri, som startet et opphetet ordskifte ved å hevde at mennesker med Downs syndrom er en økonomisk belastning for samfunnet, har også gjestet Trondheim. Fredag kveld er det duket for noe helt annet, skilegenden Oddvar Brå og forfatter Thor Gotaas snakker om den nye Brå-boka.

Populariteten viser at trondhjemmere både er lesende, samfunnsengasjerte og opptatt av byen sin. Selv om det kan være fristende å sitte hjemme, glo på tv og røkte sosiale medier, er det fortsatt viktig for oss å møtes ute.

Samtidig, Litteraturhuset bader ikke i penger. En driftig leder, frivillig innsats og billettinntekter sørger for at det går rundt. Trondheim er det eneste av de etablerte litteraturhusene i Norge som ikke får statlig støtte. Her i byen er kommunen den største økonomiske støttespilleren. I tillegg bidrar fylkeskommunen, NTNU, Fritt Ord og to private fond med penger. I løpet av to år har litteraturhuset i Søndre gate lagt et godt grunnlag å bygge videre på, men driften blir mer solid og forutsigbar hvis staten og flere private velgjørere bidrar.

