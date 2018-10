Når du kan handle usunn mat i fred

Her skjønner Åge Hareide at han skulle tatt med Nicklas Bendtner til VM

Saken oppdateres.

Alle vil være sunne og bevisste mennesker som eksempelvis handler brokkoli og veganburgere når de er i butikken. Ganske ofte møter du deg selv i døra. I hvert fall i kassa. Det viser seg at det er vedkommende foran deg i køen ved kassa som har sunne matvarer i handlekurven. Du derimot, du har rasket med deg en dobbel Daim, frossenpizza og en kasse selters.

Selv om både kassamannen og kunden foran deg strengt tatt gir katta i hva du skal kjøpe, så føler du at de tenker sitt om din handlekurv. Altså at du blir sett på som en slabbedask som besudler legemet med sukker og herdet fett.

LES OGSÅ: Uten NRK hadde det vært amerikansk alt sammen

Løsningen kan være å variere hvilken matbutikk du oppsøker. Metoden har hjemmebrennere benyttet i alle år. De har handlet sukker og gjær på ulike samvirkelag rundt i distriktet for å unngå stygge blikk.

I dag kan du velge en annen løsning, nemlig matvarehandel på nett. Markedet er foreløpig bitte lite sammenlignet med tradisjonell matvarehandel, men i 2017 var det dobbelt så mange som netthandlet mat sammenlignet med året før. En fersk undersøkelse fra PostNord viser imidlertid at nettmathandelen stoppet opp i 2018.

Selv om enkelte i bransjen mener det er kul umulig å tjene penger på nettmathandel, tror jeg likevel at kundene presser tjenesten fram. Vi må bare få det i fingrene. Netthandel har vi bedrevet lenge. Nå har mange blitt vant med frokostlevering og matkasser også. Ja, til og med selvbetjeningskasser i butikken takler vi (selv om det i begynnelsen var ganske irriterende å måtte gjøre jobben til butikkansatte).

Så hvem vil ikke betale seg bort fra tiden du bruker til å vase rundt på butikken etter jobb, på jakt etter middag mens blodsukkeret er på bånn? Ikke rart vi rasker med oss en Japp eller pose peanøtter på vei mot kassa.

For butikkeieren betyr sjokolade og snacks kjøpt på impuls mer penger i kassa. Men vil de ikke tape mersalget når flere handler på nett? Poenget med netthandel er at du sparer deg for tid og stress. Sjansene for dårlig impulskontroll og uplanlagte kjøp må jo være lavere?

Når analyseselskapet Kantar skal veilede dagligvarebransjen inn i online-markedet, presiserer de at de samme prinsippene for å selge mest mulig gjelder både for nettbutikk og tradisjonell, fysisk butikk.

For det første er det viktig at kunden effektivt kan handle varene den hadde planlagt på forhånd. Da må varene stå på faste plasser og i riktig rekkefølge. Jo mer knirkefritt den planlagte handelen går unna, jo større er sjansen for at kunden kjøper noe den ikke hadde planlagt.

For det andre må butikken unngå at kunden blir stressa. Vi blir stressa fordi vi ikke vet hva vi skal ha og er redde for å gjøre et dårlig kjøp. Noen er dessuten flaue over det de kjøper. Ulike former for stress gjør at vi handler mindre.

Stress er sikkert noe som gjør at mange unngår å gå i dyre klesbutikker. Ikke fordi de ikke har råd, men fordi de er usikre og føler seg miserable blant butikkansatte som ser ut som de poserer i Vogue. Å handle den dyre skinnbuksa på nettet og prøve den hjemme uten blikket fra Vogue-dama, tror jeg motiverer mange til netthandel. En del kleskjeder har allerede begynt med et vekselbruk mellom nettbutikk og fysisk butikk. Du kan shoppe i nettbutikken og hente, eventuelt levere tilbake, plagget i den fysiske butikken.

Hva kan så matbutikkene på nett vinne på? Drift av nettbutikk, pakking og hjemlevering kan neppe være lønnsomt, slik skeptikerne slår fast. Likevel kan det nok lønne seg på sikt. Tilbudet øker kundetilfredsheten og kundene blir yngre og flere.

Etter varme anbefalinger fra kolleger har jeg allerede vært inne på nettbutikken til Meny. Godt etablert i sofaen kunne jeg med mobilen plukke det jeg trengte. Pluss litt ekstra. Det krydde jo av såkalte knallkjøp og oppskrifter fra matblogger.

Fredagstacoen var nesten i mål, da jeg fikk en melding på mobilen som jeg måtte sjekke. Jeg ble distrahert, handlerunden strandet og ble deretter glemt i en klesvask. Dermed ble det tradisjonen tro stress i en kjåka full Meny fredag ettermiddag. Trøsten er at jeg likevel måtte på Vinmonopolet som ligger vegg-i-vegg. Den dagen de to fusjonerer i en felles nettbutikk, er det likevel ingen tvil: Da er jeg definitivt på nett.

LES OGSÅ: Bøkene ingen lenger leser