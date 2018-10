Ren idioti å droppe «pysestroppen»

Saken oppdateres.

Det er oppsiktsvekkende mange, og det er tragisk at trafikkontroller, bilbeltekampanjer og pipende beltevarsel ikke har sørget for at alle har bilbelte-refleksen inne.

De fleste som døde i bilulykker uten bilbelte de siste årene, var enten beruset, på rømmen fra politiet eller kjørte i svært høy fart, skriver NRK. Andre som har vært involvert i kollisjoner kunne ha berget livet hvis de hadde brukt sikkerhetsbeltet.

Bilbelte er det mest effektive hjelpemidlet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken. Du trenger verken være fartssvin eller kjøre i fylla for at det skal gå galt. Det er også en liten andel av oss som sier som Albert Åberg (og faren hans) når vi skal ut og kjøre: «Jeg skal bare …».

«Jeg skal bare på butikken, og da er det ikke nødvendig å bruke bilbelte», eksempelvis. Å bråstoppe i tettbygde strøk uten setebelte er ikke ufarlig. Kolliderer du i 50 km/t i timen uten belte, tilsvarer det et fall på ti meter.

Er du passasjer som ikke bruker bilbelte, kan det også gå utover andre. Vekten mot setene foran er enorm i en kollisjon, ifølge trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen. Hvis du sitter i baksetet og dropper beltet enten i bil eller buss, kan du i et sammenstøt knuse personen som sitter foran deg.

I enkelte miljøer går dessuten bilbelte for å være ukult, og de dropper å bruke det de kaller for «pysestroppen». Sunn fornuft tilsier at det er ren idioti. Sannsynligheten for å bli drept reduseres med nesten 50 prosent både for fører og passasjer hvis de bruker belte.

Selv om det er færre belteløse som har omkommet de siste årene, er det åpenbart at statistikk og holdningskampanjer ikke når fram til alle. Bøter som svir kan derimot virke. Ved manglende beltebruk kan politiet eller Statens vegvesen ilegge et gebyr på 1500 kroner, både i bil og i buss. Men svir det nok? Neppe. Man bør vurdere høyere bøter og hyppigere kontroller.

