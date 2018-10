Sommertider hei, hei, sommertider

Saken oppdateres.

Det begynner å bli noen år siden Per Gessle og Gyllene Tider sang om tida på året da det er fint å være ute hele natten lang. «Ge meg din hunger, ge meg din hand» heter det i refrenget i slageren «Sommartider» fra 1982. Natt til søndag er det igjen den tunge tida for å stille alle landets klokker en time tilbake, til såkalt «vintertid». Vi håper det er siste gang så skjer og at Norge så raskt som mulig går inn for å innføre sommertid året rundt.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker satte tidligere i høst prisverdig fart i diskusjonen om hvorfor i all verden folk over hele Europa skal stille klokka en time fram og så tilbake igjen de siste helgene i mars og oktober. «Det må bli slutt på dette opplegget med stilling av klokkene», sa Juncker i Strasbourg i september. Vi håper næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, som formelt er ansvarlig for praksisen med klokkestilling i Norge, følger opp og går inn for innføring av evig sommertid her til lands. Såpass har vi fortjent her i mørke nord.

«Tida er'e ingen som kan snu» synger Trond Granlund megetsigende på en av sine beste plater, men i dette tilfelle er det grunn til å støtte den voksende bevegelse for å slutte med en praksis som i Norge har pågått siden 1980. Da var det blant annet etter henstilling fra nabolandene Danmark og Sverige vi for første gang siden 1965 innførte sommertid. «Sommertid gir ikke psykiske problemer», beroliget psykiater Karl Ewerth Horneman Adressas lesere før klokkene skulle stilles 1. påskedag 1980.

Siden har det vært klokkestilling to ganger om året, til tross for protester fra bønder, skiftarbeidere og eksperter på søvnproblemer. Argumentet for sommertid har vært lysere sommerkvelder og energisparing. Det er også et godt argument for sommertid hele året. EU-kommisjonens president har foreslått at hvert enkelt land kan velge om de vil ha evig sommertid eller vintertid. Vi slår et slag for lysere kvelder heller enn lyse morgener i det dilemmaet. Sommertid året rundt, så fort som mulig. «Läppar mot läppar som tar mig i land, som ger sommartider till varann» for å si det med poeten Per Gessle.