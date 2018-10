Vi må ikke forhaste oss med å avvikle Posten

Helge Tverdal (45) har laget et «halloween-museum» hjemme: – Jeg har nok brukt et sted mellom 30- og 40 000 kroner

Selv om nettaviser, nettbank og e-post har overtatt mye, må vi vente med å fjerne fysisk levering av brev og småpakker i postkassa.

Først ble det slutt med post på lørdager. Nå ser framtiden mørk ut for resten av uka også. Flere ganger det siste året har Posten presset på for å få politikerne til å avvikle ordningen med postlevering fem dager i uka og mener nå at grensen er nådd. Fallet i antall brev fortsetter i voldsom fart, det samme gjør fallet i inntekter. Da er det ikke lenger grunnlag for daglig postomdeling, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Staten betaler i dag Posten for å levere mandag til fredag. Ett av argumentene for å beholde ordningen har vært leveringen av papiraviser. Nå ber likevel det statseide selskapet om endringer i postloven allerede i høst. Dagens ordning er altfor ulønnsom og dyr, og Posten ønsker å kutte postombæringen til 2,5 dager.

Lønnsomhet er viktig, men samtidig er det viktig å ta hensyn til folk og behovet for å være oppdaterte samfunnsborgere. Slik situasjonen er i dag, er langt fra alle av oss klar for en heldigital tilværelse når det kommer til aviser og viktig informasjon. Hvor vi skal finne viktige offentlige brev i cyberspace, er fortsatt noe forvirrende. Vi trenger derfor mer tid til omstilling.

I store deler av Norge skjer dessuten avisombæring med post, og det er folk i spredtbygde strøk som blir hardest rammet av endring i postloven. Postens konsernsjef lover riktignok å finne alternative løsninger for eksempelvis avisene, men vi trenger en konkret løsning før loven endres.

Tradisjonell postlevering kan selvsagt ikke fortsette inn i evigheten. Likevel bør vi tenke oss nøye om før vi fjerner en så viktig kommunikasjonsnerve som Posten. Den representerer en infrastruktur som handler om mer enn å bære rundt papir, og den kan bli nyttig på andre områder. Om vi fjerner tjenesten etter drøyt 370 år, får vi den aldri tilbake. Det kan vi tape på.

