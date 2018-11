Mobilbruk bak rattet må straffes med prikk

«Hva har egentlig TIL fått for over 10 millioner?»

Et forelegg på 1700 kroner svir åpenbart ikke nok, og forslaget om å innlemme ulovlig mobilbruk i prikkbelastningsordningen er fornuftig.

Hvem kjenner seg ikke igjen? Du føler at du må sende en viktig sms eller til og med sjekke Snapchat mens du kjører. Eller roter i veska etter mobilen som ringer. Refleksen til å fikle med mobiltelefonen mens vi sitter bak rattet er godt innarbeidet hos mange av oss. Det vi tenker mindre over, er at adferden er like farlig som fyllekjøring. UP viser til undersøkelser som viser at håndholdt mobilbruk gjør deg like uoppmerksom som om du hadde en promille på 0,8.

18 prosent av de forenklede foreleggene som ble skrevet ut til bilførere i fjor, var forelegg for ulovlig mobilbruk. Det er skremmende mange når vi vet hvor trafikkfarlig det er. Derfor er det bra at Samferdselsdepartementet ønsker å prikkbelaste en slik overtredelse.

I forslaget, som i høst har vært ute på høring, tas det til orde for at du straffes med tre prikker for mobilbruk. Det er på nivå med de fleste forseelser, eksempelvis kjøring mot rødt lys eller 16 km/t for fort i en 60-sone. Har du i løpet av en treårsperiode fått åtte prikker, mister du førerkortet for seks måneder.

Straffen er strengere for sjåfører som har hatt førerkortet i mindre enn to år. De får dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden. I forslaget tas det til ordet for at denne gruppa også får dobbelt så mange prikker ved ulovlig mobilbruk, altså seks prikker.

Det er strengt. Samtidig har unge sjåfører etter alt å dømme andre mobilvaner enn eldre sjåfører. En fersk undersøkelse fra Norstat viser at halvparten av bilførerne i alderen 18–29 år bruker sosiale medier mens de kjører.

Det er ingen tvil om at det må strammes inn. Vi skal ikke ta stilling til antall prikker eller størrelse på forelegget, men straffen må svi nok til å avskrekke tankeløse mobilbrukere.

