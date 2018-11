- De er nødt til å bli enige om ny regjering

Saken oppdateres.

Det sier politisk redaktør Tone Sofie Aglen om regjeringsforhandlingene mellom KrF, Høyre, Frp og Venstre som nå må komme.

- Men vi vet at landsstyret i KrF er rødere enn partiledelsen. Det blir ikke enkelt for Kjell Ingolf Ropstad å komme dit for å presentere en resultat. Likevel tror jeg de er nødt til å bli enige siden så store deler av partiet har valgt den veien, sier Aglen.

Abortspørsmålet

Vårt faste podkastpanel oppsummerer ståa i norsk politikk etter at KrF nå har valgt å lande på blå side. Abortspørsmålet er igjen på bordet og brukes som et kort inn mot de kommende regjeringsforhandlingene. Vårt panel er enige om at det er et spørsmål som er vanskelig å drive politisk hesthandel med i en slik situasjon.

Kronisk norsk

Frps Inger-Marie Ytterhorn lanserte et nytt begrep i den offentlige debatten denne uka - kronisk norsk - og likte dårlig at Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) skal lede 17. mai-komiteen i hovedstaden. Det skapte voldsomme reaksjoner i sosiale medier. Samtidig mottok MDGs Lan Marie Berg hets for nyheten om at hun venter barn. Debattformen på sosiale medier er tema i denne utgaven av «OmAdressert.»

I tillegg snakker våre podkastere om kulturopplevelser i skolen etter at det denne uka ble kjent at det ikke lenger skal arrangeres konserter på skolene. Den nye filmen om Freddie Mercury og Queen - «Bohemian Rhapsody» opptar også vårt panel.

Du kan lytte til podkasten ved å klikke på denne lenken, eller ved å trykke på bildet nederst i artikkelen.

Bruker du iTunes, så finner du «OmAdressert» her.