Dagens abortlov må stå fast

Straks abort blir et tema går rullegardinene ned, og man forsvinner ned i skyttergravene. Jeg mener det må være mulig å diskutere nyanser i abortloven uten å få strikkepinne-argumentet kastet etter seg. Nå liker jeg dårlig at Høyre har gjort abort til et forhandlingskort, men det kan jo hende at KrF har ett og annet poeng. Det mener jeg de har når det gjelder tvillingabort.

Jeg skjønner ikke hvorfor Norge er blant få land i Europa som

tillater tvillingabort. Det er etter mitt syn et eksempel på at teknologien har tatt igjen jusen. Da loven ble laget var det ikke mulig å ta bort bare ett foster. I dag er det det, og det store politiske flertallet har akseptert å tolke loven slik at selvbestemt abort fram til 12. uke også gjelder tvillinger. Kun Senterpartiet og KrF ville forby dette. Selv om jeg har liten sans for argumenter som at «tvillinger hører sammen», ser jeg et tydelig etisk dilemma i å velge hvem som skal tas bort. Dette dilemmaet øker jo mer kunnskap vi får om fosteret. Selvsagt må det gjøres unntak dersom liv og helse hos mor eller foster er truet.

Mange innvender at det angår så få, derfor trenger vi ikke gjøre noe med loven. Jeg verken tror eller håper det blir en lang kø som vil abortere bort tvillinger. Men dette er en prinsippsak. Loven må stå seg, om det gjelder én eller tusen. Da tror jeg det er mye vanskeligere å endre praktiseringa av 2c, som åpner for abort etter 12. uke av alvorlig syke fostre. Jeg er den første til å erkjenne at dette er smertefullt, for om vi liker det eller ei så er det snakk om en slags sortering. Likevel tror jeg de som skal føde barnet må ta den beslutningen. Det er for mange vondt å velge å avbryte et svangerskap når noe er galt med fosteret, men jeg tror også de som velger å bære fram barnet opplever et stort press i vårt samfunn. Dersom det er slik at dagens lov oppleves diskriminerende, ser jeg ikke helt problemet med å diskutere formuleringer. Jeg mener at Norge har en av verdens beste abortlover, men selv ikke den er perfekt.

Dette er å skru tida 40 år tilbake, ropes det ut på sosiale medier. Jeg kunne ønske vi noen ganger kunne prøvd å stille klokka 40 år fram. Og snakket om hva slags samfunn vi ønsker oss. Jeg er bekymret for en samfunnsutvikling der teknologien gir oss så mange muligheter som vi ikke kan si nei til. Jeg frykter en utvikling der stadig flere egenskaper vil sorteres ut, alt i det godes tjeneste. Nettopp derfor mener jeg at det er så viktig å ta disse debattene og faktisk lytte til hverandre, selv om jeg må innrømme at jeg kvier meg. Man får så lett stempelet som mørkemann.

Jeg mener vi må slå ring rundt prinippet om fri abort fram til uke 12. Trusselen mot dagens abortlov er mye større fra dem som vil liberalisere den enn fra dem som vil innskrenke den. Dersom ungdomspartiene fikk bestemme, ville Norge hatt en langt mer liberal abortlov enn i dag. Ungdomspolitikere som vil tillate fri abort helt fram til uke 24, møtes ikke med samme avsky som det KrF-politikere gjør. Jeg skjønner at noen synes at nemndbehandling er ugreit, men jeg tror det er det beste virkemiddelet vi har. Lovverket vil alltid virke normdannende.

Vår utfordring er å ta vare på menneskeverdet i møte med en galopperende teknologisk utvikling. Da trenger vi også å lytte til de røstene som vil bremse opp.