En markant teatersjef takker av

Saken oppdateres.

Avtakkingen av teatersjef Kristian Seltun er så smått i gang, 10 år etter at bergenseren ble presentert som den nye teatersjefen ved Trøndelag Teater. Han har hatt premiere på sin siste forestilling som teatersjef med «Alt jeg ikke husker». Han fortjener mange av godordene som vil bli ham til del fram mot jul, før sjefsstolen ved en av landsdelens viktigste kulturinstitusjoner overtas av Elisabeth Egseth Hansen fra nyttår.

Gjennom ni år som teatersjef har Seltun bidratt til å løfte og markere Trøndelag Teater i nasjonal målestokk, noe ikke minst en rekke Hedda-priser står som bevis på. Samtidig har teatret i hans periode stort sett lyktes i den krevende balansegangen for et regionteater mellom å utfordre og å underholde, mellom nyskapning og klassikere, mellom trøndersk identitet og teater på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

I motsetning til sine fire forgjengere, er ikke Seltun regissør, men dramaturg. Om han ikke vil bli husket for forestillinger han selv har satt i scene, har han vist kunstnerisk klo i repertoarvalg. Dessuten har han sørget for å utvikle og trekke talent til teateret, og virkelig bidratt til å sette Trøndelag Teater på det norske teaterkartet, til glede for både publikum og teaterarbeidere i Prinsens gate.

Fra Seltuns første forestilling som teatersjef med Henrik Ibsens «En folkefiende» og fram til siste premiere for to uker siden, har det vært ni år med forestillinger og teater som i sum har bidratt til å gjøre Trondheim til en bedre og mer interessant kulturby. Det har selvfølgelig også vært skuffelser og mindre vellykkede forestillinger på veien, men Trøndelag Teater har uten tvil styrket sin posisjon med Seltun som sjef.

Den kultivert storkjefta bergenseren med bakgrunn fra alternativt teater som Avant Garden og Black Box Teater skiller seg ut blant teatersjefer flest ved Trøndelag Teater. Foruten å ha vitalisert teaterlivet i byen, har han også markert seg som en uredd stemme i kulturdebatten. Begge deler bør være til inspirasjon for ledere i kulturlivet i Trondheim og regionen.

