NTNU-festivalen kan bli bedre enn Starmus

Saken oppdateres.

Den internasjonale Starmus-festivalen, som ble arrangert i Trondheim i fjor, ble et vellykket arrangement. Elleve nobelprisvinnere ble samlet på ett brett, og interessante foredragsholdere fra mange land trakk et stort publikum. Starmus har likevel en profil som ikke passer helt for NTNU. Mens Starmus er opptatt av verdensrommet, går forskningen ved NTNU hovedsakelig i andre retninger.

Samarbeidet mellom NTNU og Starmus knirket på flere områder, og NTNU gjorde et klokt valg da de valgte å arrangere sin egen festival i stedet for å få Starmus på besøk en gang til. De internasjonale arrangørene klarte heller ikke å skaffe artister på høyt nivå, men det har NTNU klart.

Patti Smith, Sting og Robert Plant er tre av flere svært sterke navn som skal opptre for et bredt publikum. Når store artister kommer til Trondheim i NTNUs regi, understreker det at universitetet er en institusjon for hele byen.

Det faglige programmet ser også ut til å få bred appell. NTNU, som har gitt festivalen navnet The Big Challenge, vil vise sammenhengen mellom teknologi og samfunnsutvikling og har kapret selveste Edward Snowden, som antakelig må opptre ved hjelp av videooverføring. Han har vært omstridt helt siden han lekket hemmelig informasjon om amerikansk overvåkning i 2013.

Falske nyheter, kunstig intelligens, bioteknologi og dårlig forskning er noen av temaene som vil bli belyst. Flere av verdens fremste kapasiteter på disse områdene kommer til Trondheim. Festivalen har dessuten en mye bedre kjønnsbalanse enn Starmus, og den kan styrke Trondheim som teknologihovedstad.

Men festivalens navn er for dårlig. Arrangementet henvender seg til norske publikummere. Selv om mange av arrangementene selvfølgelig må foregå på engelsk, burde det vært mulig å finne et godt norsk navn i stedet for The Big Challenge. Festivalens hjemmeside er også utelukkende engelskspråklig, enda universitets- og høyskoleloven påbyr NTNU å vedlikeholde og utvikle norsk som fagspråk. Hvis festivalen skal bli et arrangement for hele byen, må NTNU også henvende seg til publikum på norsk.

