For mye spiselig mat går rett i søpla

Denne jula er en gyllen anledning til å begrense matsvinnet. Ryktet forteller oss at det sjelden blir for lite ribbe og rull på brorparten av norske julebord.

Selv om både matindustrien og matvarebransjen kaster mye spiselig mat, er det forbrukerne som står for over halvparten av svinnet. Totalt tilsvarer svinnet et verditap på 22 milliarder kroner, ifølge Østfoldforskning. Ikke minst går det utover miljøet. Det kreves store vann- og jordressurser for å dyrke og foredle korn, kjøtt og andre råvarer. Det fører til klimagassutslipp som vi ikke har fått noe igjen for en gang. I et globalt perspektiv tegner klimaforskere opp dette bildet: Hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser.

Det er noe med det, tilbøyeligheten til hamstring slår inn med full tyngde på butikken i dagene før julaften og helligdagene. Vi ønsker å ha nok og riktig mat i jula, og kjøper inn litt ekstra for å være på den sikre sida. Erfaringen viser at det sjelden blir for lite mat. Nettavisene flommer i romjula over av tips til hvordan restematen kan brukes, det være seg chiliribbe-tapas eller friterte boller av lutefisk. Likevel, mye av det som lagres i kjøleskapet, ender til slutt i søpla. Ved å rydde kjøleskapet, skrive handleliste før julehandelen og sørge for at du spiser opp maten du har på tallerkenen, sparer du penger og sørger for mindre matsvinn.

Regjeringen og den norske matbransjen undertegnet i fjor en avtale om å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030. Allerede før avtalen ble signert, var matsvinnet i bransjen på vei nedover. Lavere pris på matvarer som nærmer seg utløpsdato eller har gått ut på dato, og bortfall av moms på mat som gis bort til veldedighet, skal ha ført til at mindre mat er blitt kastet de siste par årene.

Så lenge det er private husholdninger som står for godt over halvparten av det totale matsvinnet, må hver enkelt av oss bli flinkere til å kaste mindre. Særlig er det småbarnsforeldre med dårlig tid og god råd som kaster mye. Kanskje vi skal være dristige denne jula og kjøpe inn litt mindre enn vi pleier? Det skulle ikke forundre oss om det fortsatt blir mer enn nok kalorier å fortære.