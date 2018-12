Året da trønder ble et skjellsord

«Shutdown» i USA et faktum etter at Senatet også hevet sitt budsjettmøte

Det har vært et dårlig å for trøndersk politikk, og i særdeleshet for trønderske nestledere. Året 2018 begynte som det sluttet. Med Trond Giske. I 2017 trodde alle at nå var det Giskes tur. Etter valget hadde han styrket sin posisjon i Arbeiderpartiet, og mange ventet bare på at han skulle klatre helt til topps. Etter kun få dager inn i det nye året skjønte vel alle at det gikk ikke helt slik. Trond Giske trakk seg både som nestleder og finanspolitisk talsmann etter å ha fått flere varsler mot seg. Trøndelag kom i hardt vær. Trøndelag minner om en slags sekt, skrev Dagbladets Marie Simonsen i kommentaren «Arbeiderpartiet i bakvendtland».

Stillheten varte ikke så lenge. Et av årets mest surrealistiske øyeblikk var da et fulltallig pressekorps dekket hans «comeback» som hovedtaler på årsmøtet til Orkland Ap på Folkets Hus i Gjølme, et hus som resten av året brukes til konfirmasjoner, møter og grendefester.

Selv om Giske fikk brorparten av oppmerksomheten, var ingen partier uberørt av metoo. I Høyre måtte stortingsrepresentant og Unge Høyre-leder Kristian Thonning Rise legge seg paddeflat. Saken hadde knapt lagt seg før turen kom til Fremskrittspartiets Ulf Leirstein.

Venstre-leder Trine Skei Grande fikk en ti år gammel sak fra et bryllup i Trøndelag i rekyl da hun ble utnevnt til kulturminister. Trøndelag havnet igjen i søkelyset da Grandes eneste kommentar var «Jeg har vokst opp i Trøndelag, jeg har drukket på fester.»

Saken fikk nytt liv den våren da Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe gikk ut mot Skei Grande på Facebook bare dager før Venstres landsmøte. Saken overskygget alt og alle på Gardermoen den helga. Da det roet seg klarte Abid Raja å få full fyr i teltet, for tredje gang, da han uttalte til NRK: Trine Skei Grande må fortelle alt som skjedde og ikke skjedde – Fra A til Å...

Mot slutten av året skulle det igjen komme til å handle om nettopp Trine Skei Grande og Abid Raja.

Etter at partilederen sa hva hun mente om Abid Raja – om ikke fra A til Å- så i alle fall mer enn nok til at det ble liv i leiren. Saken endte opp som en slags ekstrautgave av Parterapi med Fredrik Solvang på NRK. Samtalen tok det som må kalles pute-tv til nye høyder.

Den mest kuriøse saken var det Senterpartiet som sto for. Fram fra glemselen dukket det opp en skandaløs melding som ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete. Avsenderen er fortsatt ukjent, men befinner seg høyst sannsynlig blant ti edsvorne trøndermenn som tilbrakte helga sammen på et senterparty i ei hytte i Åre.

Mediene prøvde i beste Agatha Christie-stil å avdekke hvem synderen var, men saken ble henlagt og Sp-nestlederen fikk tiltre etter en tid som suspendert.

Sylvi Listhaug har lenge vært regjeringas urokråke, men 2018 var året da selv hun tøyde strikken for langt. Hun ble første statsråd som har gått av etter et innlegg på Facebook som hadde sprengkraft nok til å felle hele regjeringa.

Listhaug-saken var et kjærkomment avbrekk fra skandaliserte trøndere, men for å kalle en spade for en spade: Helt uten skyld er Trøndelag ikke. Stjørdaling og SoMe-rådgiver Espen Teigen hadde nok en finger med i spillet.

Det er ikke bare politikerne som har vært i hardt vær. Også Stortinget som institusjon har vært i trøbbel. Oppussinga av landets nasjonalforsamling ble en del dyrere enn antatt og «stortingssprekken» førte til at stortingspresident Olemic Thommessen måtte gå av. Bedre ble det ikke da Aftenposten avdekket at stortingsrepresentant Keshvari hadde jukset med reiseregningene. Det tar seg ekstra dårlig ut å jukse med skattebetalernes penger når man tidligere har vært høy og mørk og kritisert andre for det samme.

Per Sandberg klarte likevel å overgå det meste vi har sett i 2018. Med sin reise til Iran med sin nye kjæreste var vi i en periode der norsk politikk lignet mest en krysning av årets to tv-slagere: Ex on the beach og Le Bureau. Da Bahareh Letnes på Dagsnytt 18 ble spurt om hva hun falt for med Per Sandberg, var hun rask til å trekke fram hans trønderske herkomst: «Han er fra Skogn».

Seansen der paret skulle snakke ut for et fullsatt pressekorps på en overfylt pub under Arendalsuka, er verken Sandberg eller pressens stolteste øyeblikk. Det kan virke som det nyforelskede paret har en større karriere foran seg som piggdekkselgere enn som forfattere. Biografien «Fremmede makter har flyttet inn», ser ikke ut å bli årets store juleslager.

Da er det bare å ønske alle et godt, nytt politisk år der «Æ e trønder æ» igjen kan synges høyt med den stolthet og verdighet som den fortjener. Men om noen har en aldri så liten skandale å by på: Det er enda noen dager igjen å gjøre det på.

God jul og godt nyttår

