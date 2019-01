Vi får det sentrum vi fortjener

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev torsdag om juletreselger Øyvind Christiansen. Han har solgt juletrær på Torget i 39 år, men tapte i fjor så mye penger at han kanskje ikke kommer tilbake. Han mener hovedårsaken til det dårlige salget denne gangen, er konkurransen fra Coop, som solgte svært billige trær før jul.

Store kjeder som selger en rekke varer, kan dumpe prisene på enkelte produkter for å lokke kunder inn i butikken. Om de selger noe med tap, går det store regnestykket likevel i pluss. Gode tilbud som småbutikkene ikke har råd til å gi, er en av årsakene til at både spesialforretninger, juletreselgere og andre får problemer med lønnsomheten.

Dette fører igjen til at kjøpesentre og store forretninger utenfor sentrum styrker sin stilling, mens bykjerner og tettsteder sliter med synkende omsetning. Dette problemet rammer de fleste større norske byer, og det påvirker også handlemønsteret i distriktene.

Øyvind Christiansens historie er dermed en del av et omfattende problem. Da han startet som juletreselger på Torget, var han en av nesten 50 selgere. Sist jul var det bare to igjen, og det er fare for at de forsvinner helt. Et torg uten juletresalg blir et stort tap for Midtbyen.

De fleste av oss vil ha byer med høy aktivitet, attraktive tettsteder og gjerne en butikk eller to i nabolaget. Likevel velger mange å sette seg i bilen og handle der det er billigst og enklest. Dermed kan vi heller ikke klage når slakteren i gågata må gi opp, når den lille jernvareforretningen med all verdens skruer og beslag må stenge. Hadde flere handlet mer hos dem, hadde de kanskje overlevd.

Når vi klager over at handelen avtar i Midtbyen, når vi neste år risikerer å være uten juletreselgere på Torget, må vi huske at våre egne handlevaner er med på å avgjøre hvilke butikker og hvilke juletreselgere som kan fortsette.