Skal flere velge tog, må reisen gå mer på skinner

Saken oppdateres.

Med unntak av Raumabanen, nådde ingen av langdistansetogene målet for punktlighet. Hadde togene vært mer presise og attpåtil raskere, hadde det blitt mer attraktivt å ta tog.

Det såkalte punktlighetsmålet for togstrekningene i Norge er 91 prosent. Bare sju strekninger når dette målet. Lokaltoget i Bergen og Stavanger ligger på topp. På bunn ligger Intercity-togene i Vestfold og Østfold i rushtiden. Dessverre er ikke punktligheten optimal i Trøndelag heller. Verken Trønderbanen, Rørosbanen eller Dovrebanen greide målet i fjor. Lokaltoget Trønderbanen er dog ikke så aller verst, over 80 prosent av avgangene kom og gikk når de skulle.

Punktligheten i fjor var den dårligste på mange år. Hovedforklaringen er problemer med infrastrukturen. Tekniske feil med signalanleggene og vanskelig vær førte til forsinkelser. En kald og snørik vinter samt solslyng og skogbrann i løpet av en het sommer, førte til uforutsett trøbbel. Ifølge Aftenposten lover konserndirektøren for kunder og trafikk bot og bedring. Det er godt å vite. For mange snakker varmt om å ta toget – hadde bare transporten vært raskere og mer til å stole på.

I en kronikk i Adresseavisen forrige uke hevder Nils-Kristian Møller og Eirik Lien i Norsk Jernbaneklubb at det er mulig å korte ned kjøretiden mellom Trondheim og Oslo til fire og en halv time. Uten stopp og med eget togsett kan det gå så effektivt i samme trasé, mener de to. I så fall er det ikke nødvendig med lyntog og milliardinvesteringer i første omgang. Om det er gjennomførbart, kan sikkert diskuteres. Likevel har de et godt poeng: Skal flere velge tog foran fly til Oslo, må reisetiden bli vesentlig kortere enn sju timer.

Mens vi venter på kjappere tog, må punktligheten og kapasiteten bli bedre. Flere sovevogner på nattoget er etterspurt. Mange opplever at soveplassene er utsolgt lenge før reisen skal starte. Forsinkelser, kjøretid og mangel på plass kan virke som detaljer hver for seg, men skal flere velge miljøvennlig transport, må det bli mer attraktivt.

