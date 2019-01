Kunsthåp for nye generasjoner

Denne «klossen» vil bidra til et løft for byen på mange flere områder

Trondhjemmere er opptatt av mer enn fotball, bank og brøyting. De er også opptatt av å berike sin ånd på flere måter, blant annet ser det ut til at kunstinteressen har fått oppsving og ny rekruttering. Når barn står i lang kø for å delta på malekurs og skoleelever lar seg inspirere av Killi-Olsens skulpturer, er det håp for den neste generasjons interesse for kunst.

Første lørdag i januar oppsto det lang kø i Thomas Angells gate med barn som ville delta på gratis malekurs med kunstnerbrødrene Vebjørn og Aune Sand. Kurset var en gjentagelse av suksessen i romjula da, cirka 130 unger deltok på kurs i Vebjørn Sands midlertidige galleri i sentrum av Trondheim. Et gratis, lavterskeltilbud med kjente kunstnernavn var det åpenbart mange som ville ha med seg. Begeistrede deltagere mente at dette ble et minne for livet. Slike minner bidrar til at kunstinteressen kanskje fortsetter inn i voksenlivet.

Bysbarnet Kjell Erik Killi-Olsen er også opptatt av at barn skal bli mer kjent med kunst. Den kjente kunstneren har gitt 1000 verker til Trondheim og bygger et kunsthus i Kjøpmannsgata. Sammen med Den kulturelle skolesekken og fylkeskommunen har han satt i gang et kunstprosjekt for barn i grunnskolen. De nærmeste ukene får elever i Stjørdal og Melhus besøk av noen av skulpturene hans, kunst som løfter opp annerledeshet og kan være motvekt til perfeksjonsjaget.

Kunsttilbud for barn og unge er ikke noe nytt. Både offentlige og private aktører tilbyr aktiviteter innenfor kunstfeltet. Likevel er det artig og viktig at profilerte kunstnere aktivt går inn for at de yngste skal bli mer kjent med kunst. Å bli eksponert for noe annet enn naturfag og matematikk, kan også stimulere barn til å tenke kreativt og «utenfor boksen».

Nå som han er rundet 90 år, kan vi med sikkerhet si at Håkon Bleken ikke er noe barn lenger. Men skapertrangen er vital, populariteten likeså. Mann gikk av huse da Galleri Ismene nylig åpnet jubileumsutstilling. Selv om Bleken er en magnet, sier det samtidig noe om at trondhjemmere vil se og kjøpe kunst. Forhåpentligvis drypper interessen på neste generasjon. Kanskje sår det noen frø som kan gi oss store kunstnere i framtiden.