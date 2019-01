Løping og svetting til ingen nytte

«Må det Oscar til for at vi utenfor Oslo skal få se årets beste ungdomsfilm på kino?»

Saken oppdateres.

I hvert fall hvis målet er å gå ned i vekt. Det er ingen hemmelighet at de fleste som trener, ønsker å bli, eller holde seg noenlunde, slanke. Men så viser forskning at det er matinntaket som regulerer vekta. Du må altså spise mindre og sunnere for at kiloene skal renne av. Joggeturen alene, såfremt du ikke trener enormt mye, har liten innvirkning. Kort oppsummert: Mat er kilo, mens fysisk aktivitet er gram.

Det snodige er at denne nyheten, som i bunn og grunn er gammelt nytt, så ut til å slå ned som en bombe her om dagen.

Kanskje skyldes det at overlege Rønnaug Ødegård ved St. Olavs hospital tar et dugelig oppgjør med helsemyndigheter og leger når hun avliver myten om trening og vekt. Hun mener at det er villedende og uetisk å si at trening virker – når det ikke stemmer. Ødegård jobber ved avdeling for barn og unge ved St. Olavs hospital og forsker på overvekt og fedme. Etter mange års erfaring er hun tydelig på at det holder i massevis å spise mindre. Selv om trening selvsagt gir helsegevinst og er viktig, blir det unødvendig komplisert når en person som lider av fedme blir bedt om både å spise mindre og trimme. Å spise mye mindre er i seg selv en krevende oppgave fordi sulten er så gnagende. Studier viser at mange dropper annen aktivitet, blant annet fordi man er så fornøyd med at man har trent.

Vi som er opptatt av å holde oss i form, trenger ikke å være fedmeforskere for å nikke bekreftende til budskapet. Vi trimmer sånn passelig mye, men får verken brytekropp eller slanke lemmer. Dessuten får vi ulvehunger etter den minste svømmetur. Det er kul umulig å ikke fabulere om noe godt når vi sitter tilfreds i sofaen etter en treningstur. Såpass påtrengende er disse fantasiene at vi nærmest som søvngjengere luffer bort til skapet, fisker fram en neve peanøtter (det er jo sunt!) og tapper oss et glass med rødvin. Rent kalorimessig går vinninga opp i spinninga. Det er først når vi får en todagers magesjau og ikke orker å spise, det vises på livreima.

Likevel, det kan da ikke være sånn at fysisk aktivitet er bortkastet? Melodien fra helsemyndigheter og livsstilscoacher har vært den samme i alle år: Kostendringer og trening må til for å gå ned i vekt.

Med et slikt bakteppe er det ikke rart at det ble full krasj da Rønnaug Ødegård møtte Linda Granlund i Helsedirektoratet og treningsguruen Yngvar Andersen til debatt i NRK sist tirsdag. De to sistnevnte holdt hardt på at trening er viktig for å unngå overvekt. Ødegård lot seg ikke rikke.

Poenget er at begge leire har rett.

Selv om matinntaket utvilsomt er mest avgjørende, handler mosjon om endring av livsstil. Som i neste rekke kan gjøre deg slankere. Fysisk aktivitet stimulerer produksjonen av «lykkehormonet» endorfin. Sofagriser som begynner å gå raske kveldsturer, blir kanskje mer fornøyd og motivert til å droppe den daglige dosen med en dobbel Daim. Kanskje interessen for sunn livsstil øker også?

Når vi vet at cirka 25 prosent av norske ungdommer har overvekt eller fedme og at det er tegn til at andelen øker, er dette en viktig debatt. Fedme er forbundet med helserisiko, og fedmeepidemien påvirker arbeidslivet negativt.

Professor Bård Kulseng, kollega av Ødegård ved NTNU, peker på at flere faller utenfor når flere rammes av fedme. Det kan føre til at vi mister viktig kompetanse og arbeidskraft som næringslivet trenger. Vi får flere som mottar offentlig støtte og færre til å betale skatt. Utviklingen utfordrer velferdsstaten slik vi kjenner den i dag.

Dette er et samfunnsproblem hvor vi må finne kollektive løsninger. I Finland lyktes byen Seinäjoki med å halvere andelen med overvektige femåringer over noen år. Der ble både offentlige tjenester og foreldrene involvert. Resultatet var sunnere mat både i skole, barnehage og hjemme, og bedre lekeplasser aktiviserte barna i større grad. Selv om det ser ut til at utviklingen av fedme blant norske barn har flatet ut, viser det finske forsøket at kollektiv forebygging er viktig.

For overvekt handler ikke om at folk synes det er greit å bli feit. Mange har ikke god nok kunnskap om verken mat eller trim. Til og med dem som tror de vet mye om ernæring og trening, tar feil. Og når vi blir tutet ørene fulle om at det er sunt med mørk sjokolade, nøtter og gresk yoghurt, er det ikke så rart at mange gir opp slankeprosjektet. Sunt er det muligens, men slank blir du nødvendigvis ikke.