På tide å ta folks uro på alvor

Stor test av mellombarer: – To av disse er like usunne som godteri

Saken oppdateres.

Unge menn slåss med slagvåpen i Ila. Vi får en regjering der ingen statsråder er valgt fra Trøndelag og der distriktene er for dårlig representert. Rosenborg krangler i retten. Snøen hoper seg opp, og snart blir det vel hålke. Det er nok å bekymre seg for. Smått og stort, fra irritasjoner i dagliglivet til problemer i internasjonal politikk.

Leo Ajkic i NRK er nå over midtveis i en TV-serie der han tar opp fem temaer som gjør nordmenn urolige. Serien heter «Uro». Ajkic har reist landet rundt og snakket med folk om innvandring, klimaendringer, sosiale medier og ensomhet. Torsdag kommer et program om gratispassasjerene, om de som snylter på velferdsstaten, om folk som lever på trygd og hygger seg på karaokebar i Torrevieja. Serien avsluttes i neste uke med et program om terror. Der reiser Ajkic til Bosnia, landet der han bodde som gutt.

LES OGSÅ: Ajkic ble kalt "muslimjævel"

Jeg har sett på serien med økende interesse. Først tenkte jeg at Ajkic oppsøker folk som leter etter problemer heller enn å undersøke om det finnes løsninger. Jeg har alltid ment at det er bortkastet å bekymre seg før vi virkelig har grunn til det. De fleste bekymringer er grunnløse. Det går som regel bedre enn vi frykter.

Etter hvert har jeg skjønt at vi må ta folks bekymringer på alvor. Det folk er redde for, preger holdningene deres. Folks holdninger avgjør hvem de stemmer på. Stemningsbølger i befolkningen, uansett om de har vært godt eller dårlig begrunnet, har fått store konsekvenser omkring i verden. Fortsatt er det vanskelig å forstå at Adolf Hitler kunne komme til makta i Tyskland.

LES OGSÅ LEDEREN: Vi frykter klimaenringer mer enn terrorisme

En høyrepopulistisk bølge har feid over Europa de siste årene, og amerikanernes misnøye med tradisjonelle politikere har gitt oss Donald Trump. Misnøye, bekymring og frykt for hva framtida vil bringe, er noe av årsaken til denne endringen i det politiske klimaet i Vesten. Leo Ajkic gjør en viktig jobb når han får folk til å snakke om hva de er redde for.

Folk er nok mindre misfornøyde i Norge enn i mange andre land. Det skulle bare mangle, i et land som er et av verdens rikeste og som FN stadig kårer til verdens beste å bo i. I september havnet vi øverst på denne lista enda en gang. Vi er blitt så vant til det at det knapt nok ble lagt merke til.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Han har nesten 60 millioner i formue, mn anser seg ikke som en del av eliten

Men til og med her er vi bekymret. Det har foreløpig ikke ført til en høyrepopulistisk bølge på samme nivå som i en del andre land, men aggresjonen er betydelig i mange kommentarfelt og hos nettsteder på ytterste høyre fløy.

Nå vet vi dessuten en del mer om hva bekymringene går ut på. Leo Ajkic var antakelig bare så vidt ferdig med opptakene da Tankesmien Agenda offentliggjorde en rapport med tittelen «Slik blir framtida». Der har de blant annet spurt tusen norske menn og kvinner om hvordan de tror framtida vil bringe.

Mens innvandring, elite og motsetningen mellom by og land ofte preger de hissigste nettdebattene, viser rapporten at det vi nordmenn er mest bekymret for, er klimaendringer og velferdsstatens sammenbrudd. Vi er også redde for innvandring og fattigdom, men terror kommer overraskende nok et godt stykke ned på lista.

Det er på en måte oppmuntrende at det er klimaet som skaper størst bekymring, for det gir grunnlag for at Norge nå kan gjennomføre en større innsats på dette området enn før.

Mange mener riktignok at klimaendringene bare er tilfeldige variasjoner og ikke menneskeskapte, men et flertall i befolkningen innser antakelig at vi må gjøre mye mer for å redusere utslipp og leve mer miljøvennlig.

Velferdsstatens framtid etter hvert som oljeinntektene synker og befolkningen blir eldre, er også et tema som vil prege den politiske debatten i mange år framover.

Til og med i verdens beste og rikeste land har vi problemer som trenger langsiktige løsninger. Problemene kan ikke løses uten at politikerne bryr seg om hva folk er bekymret for. De kan begynne med å se på serien til Leo Ajkic.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her