Tett i pappen

Saken oppdateres.

Det kan godt hende at noen drikker mindre hvis pappvinen forsvinner, men det går en grense for i hvor stor grad staten skal blande seg inn i folks drikkevaner.

Forslaget til forbud kommer fram i en rapport som er bestilt av Helsedepartementet før de skal legge fram en ny folkehelsemelding. Direktoratet viser til at alkohol er en risikofaktor for flere sykdommer, og mener vi kommer til å drikke mindre hvis Vinmonopolet slutter å selge de største vinkartongene. Det er lettere å skjenke seg et glass vin når man har en treliter stående enn å åpne ei flaske, hevder folkehelsedirektøren. Hun viser til Australia, hvor det nå kun selges enliters vinkartonger, og det ses i sammenheng med at alkoholinntaket er gått ned temmelig mye.

Det er ikke overraskende at pappvinen blir plukket ut som synderen. Vin på kartong er populært, og i fjor utgjorde pappvinen 42 prosent av omsetningen på Vinmonopolet.

At alkohol kan være helseskadelig og ødeleggende, er det ingen tvil om. Som fag- og myndighetsorgan gjør Helsedirektoratet jobben sin når de leter etter midler som kan gjøre at nordmenn drikker mindre. Konsumet økte kraftig fra 1990 til 2008, og kvinner står for den relativt største økningen. Etter 2008 har imidlertid konsumet gått noe ned. At det er kort vei til å ta seg et glass når man har en åpnet kartong på luringa, er det vel heller ingen som betviler.

LES OGSÅ: RBK-ledelsen må lære av skittentøyvasken

Poenget er at det er grenser for hvordan staten skal få detaljstyre oss. Vi har allerede en streng alkoholpolitikk med høye alkoholavgifter, vinmonopol og begrensede åpningstider. Holdningskampanjer hjelper oss til å forstå ulempene ved alkohol. En rapport i 2015 fra Statens institutt for rusmiddelforskning viser også at nordmenn vil beholde den restriktive politikken. Med nye drikkevaner og relativt god råd, er det grunn til å tro at vi heller går over til vinflasker hvis kartongene forsvinner. Uansett, hovedargumentet er at folk selv må få bestemme om de velger en treliter i papp eller fire flasker i glass.