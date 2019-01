Gamerne fortjener å slippe inn i varmen

May må til EU for å kreve bedre brexit-avtale

Mats Steen døde for fire år siden, 25 år gammel. Før det satt han i rullestol og brukte det meste av tiden på å spille dataspill. Foreldrene sørget over at han var ensom, men i begravelsen kom det mennesker fra hele Europa. Som rollefiguren Ibelin fikk han et nært forhold til gamere i mange land.

- I ettertid tenker jeg at vi burde interessert oss mer for den spillverdenen han var så mye i, sier faren hans, Robert Steen, til NRK. Det er et utsagn vi skal merke oss. En aktivitet som engasjerer så mange unge mennesker, må aksepteres og ikke bare anses som et problem, selv om den også kan gi uheldige utslag.

Lade skole gjør derfor noe helt riktig med det nye fritidstilbudet de har åpnet. Fritidsklubben har leid 12 heftige gamingmaskiner som fungerer som magneter på spillinteresserte unge. På fritidsklubben møtes de ved PC-ene og kan spille side om side, i stedet for hver for seg.

Mens foreldre før i tiden var bekymret for at tenåringene hang på gatehjørnet og aldri var hjemme, går bekymringene i motsatt retning i dag. Mange voksne er fortvilet fordi de unge bruker det meste av fritida alene ved skjermen. Fortvilelsen kan fort føre til konflikter og munnhuggeri. Men i stedet for å fordømme aktiviteten, bør vi begynne å interessere oss for den.

Fritidsklubben på Lade er et eksempel på hvordan det kan gjøres. Stemningen rundt de 12 kraftige PC-ene var høy da Adresseavisen var innom, og mye tyder på at mange som tidligere satt hjemme fra nå av vil dra på klubben.

Prosjektet er blitt mulig fordi Trondheim kommune har bevilget en halv million kroner til å styrke fritidsklubbene. På Lade har de fått 70 000 kroner til e-sport. Vi mener dette er godt anvendte penger. Å skape et godt sosialt miljø blant de unge ved å bruke gaming-kulturen på en positiv måte, er mye verdt.

Ungdom i Trondheim har stort sett gode muligheter for å drive idrett. Men store ungdomsgrupper har andre interesser, og Lade skole går foran når de viser at også gaming er en aktivitet de voksne støtter.