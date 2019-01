En milliongave som betyr mye for byen

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev i går at klima- og miljøverndepartementet vil gi sju millioner kroner i støtte til arkeologiske utgravinger som må til for at Killi-Olsen kan bygge sitt planlagte kunsthus i Kjøpmannsgata. Bakteppet er at Riksantikvaren i fjor sommer sa nei til å støtte de pålagte utgravingene økonomisk. Hele utgravingen koster om lag 18,7 millioner kroner. Killi-Olsen har riktignok til salt i grøten, men så seg ikke råd til å betale hele dette arbeidet og klaget på avslaget. Kommunen bestemte derfor at de går inn med sju millioner kroner under forutsetning av at staten er med og spleiser.

Vedtaket i bystyret om å bevilge penger, er et unntak fra regelen. Vanligvis er det utbygger selv som må bekoste jobben når det bygges på historisk grunn. Som kjent måtte Ivar Koteng ta 11 millioner kroner fra egen lomme da Klemenskirken i 2016 ble funnet på Peter Egges plass hvor Koteng bygger et næringsbygg.

Likevel mener vi at det er riktig at det offentlige bidrar. Kunsthuset, hvis navn er Kjøpmannsgata Ung Kunst og dermed har den noe pikante forkortelsen K.U.K., er et ikke-kommersielt, privat kulturhus som kommer både byens kunstliv og befolkning til gode. Killi-Olsen har et mål om at unge kunstnere skal få utvikle seg og vise seg fram her, og det kan motivere dem til å bli i Trondheim. Kjøpmannsgården, som blant annet skal romme kafé, galleri og leiligheter, er positiv for byutviklingen og vil styrke Midtbyen. Huset skal også forvalte de 1000 verkene som kunstneren har donert til Trondheim. Takket være millionene fra kommunen og staten får vi dessuten undersøkt et av de mest sentrale områdene i middelalderbyen Trondheim, bare et steinkast unna Peter Egges plass.

Et slikt kunsthus er også godt å ha på CV-en når Trondheim søker om å bli europeisk kulturhovedstad i 2030. Forhåpentligvis er det ingen i juryen i EU som forstår norsk når de leser om byens oppsiktsvekkende K.U.K. i søknaden.

