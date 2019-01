Er kvinner mindre morsomme enn menn?

Saken oppdateres.

Det har vært harde dager for humoren.

Det startet for et par uker siden med den nye Humorprisen. Komiker Sigrid Bonde Tusvik forlot prisen i harnisk over at alle de åtte prisvinnerne var menn. Feministen Tusvik var så forbanna at hun gikk rett hjem og skrev en kronikk i Dagbladet der hun slo fast at ingen i juryen, selv om det også var kvinner der, synes kvinner er morsomme nok. Teksten reiser også det loslitte spørsmålet: Er det sånn at menn er morsommere enn kvinner?

Noen menn hater åpenbart kvinner på generell basis.

Bonde Tusvik og familien hennes ble nylig drapstruet etter at hun demonstrerte mot endringer i abortloven. Nå er andre fortørnet over Tusvik og hennes komikermakker Lisa Tønnes kjempepopulære podkast «Tusvik & Tønne». Duoen blir kritisert for å ufiltrert harselere med andre, og det stilles spørsmål ved om en podkast er blitt et frirom der man nærmest kan si hva som helst. I episoden som utløste debatten, går parhestene løs på Frithjof Jacobsen og Jette Christensen med tung, moralsk storslegge. Jacobsen måtte slutte som politisk kommentator i VG for å leve ut kjærligheten med stortingspolitikeren Christensen. Jeg har hørt episoden og må innrømme at jeg reagerte på den manglende selvjustisen. Mens tradisjonelle medier må forholde seg til et sett med regler, er det eventuelt et søksmål som kan smekke humoristene på fingrene.

Jeg synes ikke det var spesielt morsomt, men det handler ikke om kjønn. Det kryr av uartige folk uansett kjønn og sjanger. Enten mangler de både komitalent og selvinnsikt, eller så er det jeg som ikke skjønner humoren. For humor handler om smak, alder og referanser. Folk som ler av Leif Juster, kan synes at Zahid Ali er en gjøk.

Personlig synes jeg at både menn og kvinner som tror de er morsomme bare fordi de er nakne, er teit. TV2-programmet «Senkveld med Thomas og Harald» er et godt eksempel. I år etter år laget programlederne sketsjer der de var nakne. Blant annet kniste de helt vilt da de testet ut tarmskylling. Da var de både nakne og hadde et fremmedelement i baken. Dritlænt? Så langt ifra. Halvgrove, upassende vitser er en svett affære. Når en gammel slektning av brudgommen skal holde takk-for-maten-tale i et eller annet bryllup, er det bare å fylle glasset og stålsette seg. Da renner det gjerne ut noe dårlig. Ordlek om smakfull, rekefylt aspik (sa brura!) er sjelden gøy.

Er jeg surmaga? Ikke alltid. Jeg ler av pinlig-humor. Svenske «Solsidan» for eksempel. Velstående, gjerrige og tilsynelatende plettfrie hovedstadskvinner - ypperlig spilt av Mia Skäringer (Anna), Malin Cederbladh (Anette) og Josephine Bornebusch (Mickan) - som driter seg ut, er en fornøyelse. Pernille Sørensen er artig både på scene og tv. Har jeg det litt tungt, så fisker jeg fram Kjell Aukrusts bok om Hallstein Bronskimlet d.a.y., forfatter, språkrøkter og fritenker fra Volda. Hans såkalte framhaldssoge om Guringuten og Hjalte, som skal på koopertiven og handle gjær og sukker, verken blir lest eller anerkjent. Det er intelligent og jeg ler.

Hva som treffer, er med andre ord helt personavhengig. Men avhengig av kjønn? Neppe. Likevel eksisterer det muligens flere mannlige humorister enn kvinnelige, og da blir kanskje utvalget av morsomme menn større? For noen år siden fant den svenske forskeren Maria Ohlsson ut at gutter og jenter allerede i barneårene tok ulike komikerroller. I doktorgradsavhandlingen hadde hun filmet svenske skolebarn. Kartleggingen viste at gutter kjapt satte seg selv i sentrum og underholdt jentene inne i klasserommet. Jentene derimot, de tok en underordnet rolle og tullet med andre jenter utenfor klasserommet. Ganske tidlig ble det altså etablert en forventning om at gutter skal være morsomme og at jenter skal le av dem.

Mannfolk skaffer seg til og med dame ved å være klovn. Sånn er det neppe med artige damer. De virker i stedet skremmende på en del menn. Noen menn blir så redde at de blir sinte, og raser i kommentarfeltet. Sigrid Bonde Tusvik er i hvert fall blitt godt vant med drittslenging uansett om hun er seriøs samfunnsdebattant eller standupkomiker. Det er menn som ber henne dra en viss, varm plass med tøyset sitt. Omvendt så er det neppe mange kvinner som klikker og hiver seg over tastaturet selv om Lånkerevyen skulle vitse om Senterpartiet.

