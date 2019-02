Er vi klare for en ny mathall?

Her er Coolen tilbake i Trondheim: – Jeg skjønte at jeg ikke ville få trenerjobben

Saken oppdateres.

Vi håper de nye planene lar seg gjennomføre.

- Trondheim er for lite for et slikt konsept, sa styreleder Tor Jarle Warø da dørene stengte for mathallen i Prinsenkvartalet i 2017. Folk i Trondheim handlet på mathallen på fredag og lørdag, men uteble resten av uka.

En litt uhøytidelig undersøkelse på adressa.no viste at 42 prosent svarte at de handlet der et par ganger. 21 prosent sa at de ikke hadde handlet der, men kunne tenke seg å gjøre det, mens 20 prosent sa at de ikke hadde noen planer om å stikke innom mathallen.

Nå er det tatt nye grep for å etablere Mathallen 2.0 i Midtbyen. Kommunen har bevilget 100 000 kroner for å utrede et nytt forsøk. Restauratør Roar Hildonen er leder for en styringsgruppe som skal finne egnede lokaler, et godt konsept og aktører som kan drive butikk og serveringssted der trøndersk mat og trønderske råvarer kan vises fram og selges.

En mathall kan være liv laga. Skal den lykkes, må styringsgruppa finne gode lokaler i Midtbyen, fylle mathallen med et bredt spekter av produsenter, mat og drikke, skape aktiviteter og kurs og samarbeide godt med Bondens marked og Trøndersk matfestival. En hall som tilbyr en blanding mellom råvarer, bearbeidede produkter, ferdig mat og matservering, kan føre til at versjon to av en mathall får et bedre livsgrunnlag enn den forrige.

Interessen for kvalitetsmat og matopplevelser øker. Over hele verden finnes det gode matmarked som som fungerer som utstillingsvindu for lokale kvalitetsprodukter. Skal det fungere i Trondheim, må forbrukerne benytte seg av tilbudet. Kanskje har tiden jobbet for at en ny mathall skal klare seg. Midtbyen har behov for unike tilbud som kan trekke folk og skape aktivitet. Dersom en mathall kan tilby mat du ikke finner i de vanlige butikkene, arrangere kurs i vinsmaking eller fermentering og minikonserter, kan vi være klare for et nytt forsøk.