Bruker opp arven før vi får kloa i den

Røyk og røyk, fru Blom. Det var riktignok den miljøvennlige el-bil-utgaven, en Jaguar I-pace, foreldrene hadde kjøpt seg. En Jaguar må man kunne unne seg når man er sprek pensjonist med penger på bok. Samt en temareise til Peru og nytt kjøkken i dansk design.

For mange pensjonister er vitale, mange har god råd og vil leve et spennende og behagelig liv. De hadde kanskje hjertebank og søvnløse netter den gangen på 70-tallet de tok opp vanvittige 100 000 kroner i boliglån. Heldigvis sørget den økonomiske veksten i Norge etter krigen for at det gikk smidig å nedbetale studielånet som ble svimlende 10 000 kroner.

Men de har levd nøkternt. Alltid nistepakke på jobb, norgesferier på hytta (den gang hytte var hytte, og ikke et belånt palass) og hjemmesnekret salongbord. De har spist spekesild, kleppsuppe og kjøttpudding til middag. Drosje tok de ikke før i 2001, bruktbilen ble kjøpt med oppsparte midler. De har gjennomlevd skyhøy boligrente og svindyre barnehageplasser. De har levd et liv før pappvin, restaurantliv og kredittkort var en del av folks bevissthet. De har aldri vært misunnelig på velstående venner som har flottere hytte, kulere ferier og dyrere klær. For sånne venner fantes ikke før i tida. I hvert fall var ulikhetene mye mindre.

Da lånene var nedbetalt, solgte de eneboligen og flyttet til en leilighet med livsløpsstandard, heis og oppvarmet parkeringskjeller. Likevel, den nye leiligheten kostet såpass mye at de måtte ta opp en knapp million kroner i boliglån. Men det går fint, de betaler uansett bare rentene.

Hva med arv? Burde de ikke forblitt i det nedbetalte huset og latt ungene fått arve full pott med hus og hytte når de går bort? Niks, det har da dryppet på ungene i alle de år. De har fått sitt. Egenkapital til sitt første boligkjøp, sertifikat og «drahjelp» mens de studerte. Så det er ikke synd på avkommet. Nå vil foreldrene leve standsmessig på gammeldagan etter et helt arbeidsliv i snusfornuft.

Og rett skal være rett: Når det gjelder min venninnes tilfelle, så har ikke Jaguaren på noen måte stått i veien for arv, og hun unner selvsagt foreldrene god kjørekomfort. Allerede har hun fått så det holder, og mer vil det trolig bli.

Om noen år er kanskje dette en utdøende rase, altså pensjonister med god råd og minimalt med gjeld. Tall fra BN Bank viser at svært mange nesten-pensjonister har betydelig gjeld. Gjelden til de som nærmer seg pensjonsalder, er tredoblet de siste årene. Særlig vokste gjelden kraftig da bankene begynte å tilby såkalte fleksilån slik at man kan leve på boligen sin. Mange seniorer skyver gjelden foran seg og fortsetter å låne med lang nedbetalingstid. Noen kan ende opp med at barna må bli medlåntakere for at foreldrene skal få inntekt nok til å leve på boligformuen sin. – Foreldregenerasjonen kan trenge en gjentjeneste fra barna som de har kausjonert for, sier privatøkonom Endre Jo Reite hos BN Bank til Adresseavisen.

Gjentjeneste? Det er neppe alle foreldre som føler at de voksne barna er spesielt sørvisinnstilt når det kommer til økonomisk bistand. Eller annen hjelp for den saks skyld. Barn tenker nok instinktivt at hele konseptet med foreldre er at foreldrene betingelsesløst skal hjelpe dem med penger – og ikke omvendt. Arv fra foreldre tar nok mange som en selvfølge. Dessuten er dagens generasjon med arbeidsføre allerede nedsylta i boliggjeld og forbruksgjeld, og arv kan komme godt med. Å bli medlåntaker er ikke det de tenker mest på når de åpner postkassa som er stinn av regninger. Ikke kommer de til å få mange kronene i pensjon heller. I alle fall kan de nesten daglig lese i avisa at de er helt nødt til selv å spare til pensjon om man i det hele tatt skal komme seg på solferie i Alicante på eldre dager. Og de må vente med sydenturen til de har passert 70 år, for det kan bli den nye pensjonsalderen hvis hjulene i Velferds-Norge skal gå rundt.

Med et slikt bakteppe, er det nok mange voksne barn som håper at foreldrene holder seg der de alltid har vært, nemlig hjemme i den gjeldfrie kårboligen eller gamle villaen. For hvordan skal barna ellers arve nok så de har til salt i såret og ny Jaguar?