Koster flesk, men hever Trøndelag

Saken oppdateres.

Det uoffisielle ordtaket kan steinkjerbyggen bruke nå som det skal bygges nytt kulturhus i Steinkjer. Utbyggingen koster skjorta, men erfaringen viser at et kulturhus har stor verdi både for innbyggere, tilreisende og byutviklingen.

Onsdag kveld vedtok et flertall i kommunestyret at det skal bygges nytt kulturhus og at det eksisterende samfunnshuset skal renoveres. Nybygget skal hete Weidemannkvartalet, oppkalt etter billedkunstneren og bysbarnet Jakob Weidemann. Til sammen koster byggeprosjektet 469 millioner kroner og er et av tidens største investeringsprosjekter i Steinkjer.

Vanligvis skaper slike kostbare prosjekter mye strid, men her ble det nærmest tatt bølgen i kommunestyret da prosjektet ble vedtatt. Kun to representanter fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) stemte i mot da saken ble behandlet politisk.

For trolig vil kulturkvartalet likevel betale seg i det lange løp. Se til Stjørdal for eksempel. Der var det motstand og heftig debatt da nytt kulturhus ble planlagt. I 2015 sto likevel Kimen ferdig til den nette sum av 717 millioner kroner. Dyrt ja, men vi tror stjørdalsorsfører Ivar Vigdenes (Sp) har mye rett når han sier at Kimen er den klokeste beslutningen de noen gang har tatt. Kulturhuset har gjort noe både med byen og stjørdalingene. Kinobesøket er firedoblet, omsetningen i restaurantnæringen har doblet seg og innbyggerne har fått konserter og annen kultur de tidligere måtte til Trondheim og Oslo for å finne.

Et nytt og flott kulturhus har også betydning for byutviklingen. Næringsdrivende jubler allerede, de tror kvartalet vil gjøre Steinkjer til en kulere by med mer liv og røre. Det vil også ha betydning for Steinkjer som administrasjonssenter for nye Trøndelag, både for ansatte og besøkende. Byen blir mer urban og et mer attraktivt sted å bo.

Til enhver tid vil det selvsagt være grunnleggende tjenester i en kommune som er viktigere enn kulturtilbudet - skole, eldreomsorg og helse. Likevel, hvis kulturhuset driftes godt og fylles med godt innhold, vil det skape verdier som kommer kommuneøkonomien til gode.