Liam Neeson skandaliserer norsk filmeventyr

Saken oppdateres.

Ukas store internasjonale filmskandale nådde også Norge onsdag. NTB og Aftenposten fortalte med Sky News og ITV som kilder at gallapremieren på Liam Neesons nye film i New York er avlyst etter at hovedrolleinnehaver Neeson i flere intervju har snakket om hevn på en måte som har ført til en opphetet debatt om rasisme.

Det som ikke gikk fram av NTB-artikkelen onsdag morgen, er at filmen «Cold Pursuit», er den norske filmskaperen Hans Petter Molands amerikanske nyinnspilling av hans forrige norske film, «Kraftidioten». Liam Neeson spiller hovedrollen som brøytebilsjåføren Stellan Skarsgård var i den norske originalen fra 2014.

Det hadde vært interessant å vite hva Hans Petter Moland sa og tenkte etter at skandalen begynte å rulle etter et lanseringsintervju Liam Neeson gjorde med den britiske avisen Independent mandag.

Det får vi nok vite litt om de neste dagene, hvor Moland er i Berlin for å lansere sin nye norske film, «Ut og stjæle hester», som har verdenspremiere på filmfestivalen førstkommende lørdag, og åpner Kosmorama 5. mars. Det er fare for at verdenspressen i Berlin er vel så interesser i regissørens syn på skandalen rundt hans nye amerikanske film som filmversjonen av Per Pettersons roman.

Det Liam Neeson gjorde og som har gått verden over i opptak av intervjuet, var å illustrerte hevn som drivkraft i Molands film med en personlig historie. Han fortalte om da en god venninne av ham ble voldtatt. Hun sa at gjerningsmannen var svart. Neeson fortalte at han ble så opprørt at han oppsøkte svarte bydeler og håpet at en «black bastard» ville yppe til bråk, «so I could kill him».

Neeson fortalte om noe han tenkte og følte, ikke om noe han gjorde. Han la til at det kanskje ikke var smart å komme med en slik bekjennelse til en journalist. Det var det ikke, for siden har han prøvd å beklage og utdype, uten å fjerne inntrykket av at han er en mann som en gang fabulerte om å så i hjel en farget mann fordi han var farget, som hevn for at en annen farget mann hadde forgrepet seg på en venninne.

Selv om Liam Neeson ikke er rasist og ikke mente at historien skulle få effekten den har fått, er det lett å forstå at saken har fungert som bensin på det bålet av diskusjon om rasisme og hvit makt som særlig har blusset opp i USA de siste åra.

Det kan synes som mye oppstyr for lite sett fra mennesker som ikke har opplevd rasisme eller fordommer i særlig grad. Men ut og drepe svarte er dypt problematisk, også som tankespill. Den svarte amerikanske filmskaperen Ava DuVernay stilte følgende spørsmål på Twitter tirsdag: «Tenk om Will Smith hadde sagt noe lignende?», underforstått, om hvite. Da hadde det neppe gått stillere for seg.

Fredag har en av årets beste amerikanske filmer premiere på norsk kino. «If Beale Street Could Talk» skildrer en annen variant av Liam Neesons blinde hevnfantasi. En ung svart mann blir fengslet for en voldtekt han ikke har begått, fordi en politimann ønsker å hevne seg på ham.

Det kan være fristende å se Neeson-skandalen som symptom på et polarisert USA. Camara Lundestad Joofs bok fra i fjor «Eg snakker om det hele tida» hvor hun setter ord på opplevelser av hverdagsrasisme i Norge, viser at tematikken er relevant her også.

Det er synd at Hans Petter Molands amerikanske film rammes av en skandale som alt har preget mottagelsen av den. Etter flere positive anmeldelser i amerikansk presse, blant annet i Variety, langet New York Times anmelder tirsdag ut mot filmen. Han beskylder den for å spille på rasisme og kvinneforakt og kaller den «a very bad dad joke». Han refererer til Neeson-intervjuet og antyder at skuespillerens hevnfantasier kan spolere moroa for mange.

Etter planen skal «Cold Pursuit» ha norsk premiere 1. mars, uka før «Ut og stjæle hester». Selv synes jeg den norske versjonen av «Cold Pursuit» var for kald og kynisk til å bli helt god. Den norske originaltittelen er derimot en god beskrivelse av Liam Neesons lanseringsforsøk av Hans Petter Molands film: Kraftidioten.

