Vi må fortsatt ta oss råd til post i Norge

Posten har fjernet 1500 årsverk de siste tre årene. Nå skal det spares enda mer. All postsortering skal snart foregå på Lørenskog. Det kan bety at ytterligere 300 årsverk forsvinner. Om et års tid kan 60 årsverk bli kuttet i Trondheim.

Situasjonen skaper usikkerhet hos mange arbeidstakere, og for alle oss andre vil effektiviseringen føre til at tilbudet blir dårligere. Hvis du for eksempel skal sende et brev fra Lade til Møllenberg, vil brevet fra høsten av bli sendt til Lørenskog. Der blir det sortert og deretter sendt tilbake til Trondheim, der det til slutt blir levert på riktig adresse.

Et brev som skal til en mottaker noen hundre meter unna, vil dermed tilbakelegge over hundre mil før det kommer fram. Det høres helt vanvittig ut, men Posten Norge mener dette er en helt nødvendig omlegging for at driften skal bli mer effektiv.

Vi innser at Posten ikke kan drive videre som før. Antallet brev vi sender, har sunket dramatisk de siste 20 årene. Men sparetiltakene går for langt. Vi hører stadig skrekkhistorier omkring i landet om at posttjenestene stadig blir dårligere, særlig i distriktene.

Enkelte innbyggere i Vesterålen må for eksempel reise i fem timer for å hente posten sin. Adresseavisen skrev før helgen at også på Tyholt og Valentinlyst i Trondheim har beboerne nå fått mye lengre vei til nærmeste post i butikk-kontor. Tilbudet blir dårligere på flere områder, og vi må betale mye ekstra for pakker som skal fort fram.

Andre virksomheter som taper penger på at digitaliseringen skyter fart, leter etter nye inntektskilder. Det må også Posten bli flinkere til. Først nå starter de et prøveprosjekt i Nordland der de undersøker om innbyggerne vil betale for at de utfører enkle tjenester og gir nye tilbud.

Det er selvfølgelig dyrt å opprettholde postlevering til et stort antall postkasser omkring i landet, men det er kanskje en av de utgiftene vi må ta oss råd til i et rikt land med spredt bebyggelse.

