En av landets mest verdifulle festivaler

Saken oppdateres.

En av Europas viktigste studentfestivaler pågår i Trondheim. Når Isfit blir avsluttet lørdag, har deltakerne vært gjennom en rekke debatter om brennbare temaer. Innvandring, bølgen av mennesker som flytter og flykter fra den fattige til den rike verden, er årets hovedtema.

Studentersamfundet og deres medarrangører fortjener ros for at de har sydd sammen et sterkt program med innledere som i mange tilfeller er internasjonale kapasiteter på temaene de snakker om. Isfit har dermed større perspektiver å by på enn mange av debattene som preger norske medier.

LES OGSÅ: Studentene kan endre verden, sa fredsprisvinneren da Isfit åpnet

I kveld kommer for eksempel den sørsudanesiske legen Evan Atar Adaha til Samfundet. Han har hjulpet mennesker med å flykte fra konflikten i Sør-Sudan og skal delta i en debatt om verden har behov for et bedre flyktningesystem.

Arbeidsinnvandring og menneskehandel er blitt diskutert de siste dagene, og lørdag skal studentene debattere høyreekstremisme og islamisme. Lørdag blir det også markert at studentenes fredspris er blitt utdelt under Isfit i 20 år. Debattene er åpne for et vanlig publikum, og vi anbefaler et besøk, for ordskiftet er preget av høyt kunnskapsnivå og har ofte høyere temperatur enn vi er vant til.

Siden festivalen ble arrangert første gang i 1990, har over 6000 studenter fra 115 land kommet til Trondheim for å diskutere aktuelle spørsmål. Studenter fra land som har vært i alvorlige konflikter, har møttes i Trondheim for å snakke fredelig sammen.

LES OGSÅ: Gro Harlem Brundtland måtte avlyse årets Isfit-besøk

På 90-tallet møttes for eksempel serbiske og kroatiske studenter i Trondheim mens folkeslagene deres lå i bitter borgerkrig. De ble gode venner under Isfit og var enige om at krigen var den verst tenkelige løsningen på problemene.

Isfit bidrar til å gi oss bedre innsikt i internasjonale konflikter. Denne innsikten tar studentene med seg hjem. Mange av dem blir ressurspersoner i landene de kommer fra, og noen går inn i politikken. Derfor er Isfit en av de mest verdifulle festivalene vi har i Norge.