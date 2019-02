VM-sølvvinneren gjør sitt beste for å unngå oppmerksomhet: – Dette er et mareritt for meg

Er det ikke det ene, så er det det andre, når det gjelder Oscar-utdelingen. Etter at prisutdelingen lenge ble beskyldt for manglende mangfold og for mange aldrende hvite menn blant akademiets stemmebrettigede, har det de siste åra vært tegn til fornyelse.

I år er det flere europeiske filmer nominert i også andre kategorier enn for beste ikke-amerikanske film. Det er en rekke ikke-hvite nominert i flere av de gjeveste kategoriene. Flere av de nominerte filmene skildrer dessuten homofili med selvfølgelighet heller enn problemorientert.

Likevel har arrangørene av årets Oscar-show klart å tryne så mye på veien at det blir interessant å se hvordan utdeling og prisdryss vil arte seg. Alt før jul klarte de å terge på seg deler av bransjen ved å lansere en ny kategori, for beste populære film. Hensikten var åpenbart å sikre at noen av de største publikumsdragerne også får konkurrere om priser utover teknikk og scenografi. Der er nok fortsatt den beste løsningen å lage bedre storfilmer.

Etter at den gjeveste kategorien for beste film ble utvidet til inntil ti filmer i 2009, har det ført til at flere store og populære, om ikke nødvendigvis veldig gode filmer har blitt nominert, slik som med «Bohemian Rhapsody» i år. Etter massiv motstand og latterliggjøring fra profilerte filmfolk, er den nye kategorien for populær film lagt på is, forhåpentligvis for aldri å gjenoppstå.

Ny skandale kom etter at komiker Kevin Hart ble presentert som årets Oscar-vert. På sosiale medier vokste det en kampanje mot Hart, etter at gamle homofobe meldinger på Twitter fra ham ble resirkulert. Han valgte til slutt å trekkes seg. Dermed blir årets utdeling den første på 30 år uten en samlende vert, hvor utdelerne i stedet skal fungere som programledere.

Stort bedre gikk det ikke med beslutningen om å kutte antall priser delt ut i showet og heller dele ut noen av de 24 prisene i reklamepausene. Profilerte skuespillere og regissører protesterte voldsomt mot at kategorier som definerer film som medium, som foto og klipping skulle ut av direkteshowet. Etter mye om og men, valgte styret å snu, slik de også gjorde med beslutningen om å bare framføre de to mest populære av fem nominerte sanger i showet.

Alle prisene, talene og reklamepausene har gjort Oscar-showet lengre enn godt er for tv-seere, med fire timer og 23 minutter som rekord i 2002. Hvis målet om å trimme showet ned til tre timer og øke populariteten går på bekostning av utdelingens status i filmbransjen, blir resultatet fra vondt til verre.

I år har styr om showet tatt oppmerksomhet fra filmene. Det vil være historisk, men ikke ufortjent om Alfonso Cuarons Netflix-film «Roma» får prisen for beste film. Med hele 10 nominasjoner, er den sammen med «The Favourite» årets mest nominerte film. Begge fortjener flere priser. Netflix tok sin første Oscar i fjor, i dokumentarklassen. I år bør strømmetjenesten også få spillefilmpriser.

Hvem som fortjener og hvem som får pris er ikke nødvendigvis to sider av samme sak i Oscar. Rami Malek i «Bohemian Rhapsody» og Glenn Close i «The Wife» er favoritter til hovedrolleprisene for svært gode prestasjoner. Av de nominerte ville jeg heller gitt prisene til Bradley Cooper i «A Star is Born» og Olivia Colman i «The Favourite».

For nerven i showet sin del, hadde det vært bra med pris til Spike Lees «BlacKkKlansman». Den er årets beste anti-Trump-film og et mer subtilt og dirrende angrep på republikanske presidenter enn Adam McKays «Vice». Den spektakulære fjellklatrerfilmen «Free Solo» er fortjent dokumentarfavoritt, mens fabelaktige svenske «Grensen» har klart kunststykket å nå opp i makeup-kategorien. Den burde få prisen som der ganske sikkert vil gå til nettopp «Vice».

At Norge ikke nådde opp i kategorien for beste ikke-amerikanske film er synd, men tre av de nominerte filmene der er tross alt sammen med «The Favourite» de fire mesterverkene som er nominert i år: «Roma», «Shoplifters» og «Cold War». Å se et par av dem er nok vel så givende som fire timer Oscar-show natt til mandag. Men det er noe med det, likevel.

