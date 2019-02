Er det mulig å være så dum?

- Jeg er sjeleglad for at jeg fikk oppleve dette

Saken oppdateres.

Saken er uskyldig nok. På et utested i Oslo er Trond Giske filmet mens han danser med en ung kvinne. Ifølge kvinnen selv er saken helt uproblematisk. – Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone, sa kvinnen til NRK i går.

Men det er ikke uproblematisk. Klokka er 02.00 natt til søndag. Det danses tett med en ung dame. Det er Trond Giske som danser. Samme helg som mange av hans partifeller i Trøndelag jobber på spreng for at han skal få et nytt tillitsverv i Arbeiderpartiet.

Det er ingen ting som tyder på at han har gjort noe som helst galt. Problemet er at Giske har ingenting å gå på. Absolutt ingenting. Han ligger allerede kraftig på minussiden.

LES KOMMENTAREN: Halv seier til Giske

Man skal passe seg for å bli moralist. Folk må ikke sitte hjemme om kveldene og drikke urtete og spille ludo. Like fullt: Dersom man heter Trond Giske og prøver å bygge opp tillit i partiet, så burde han med sin forhistorie være alle andre steder enn på et utested på nattestid sammen med unge kvinner. Det er åpenbart at han har fiender som vil gjøre det de kan for å ta ham.

Selv om mange synes at det de kaller «heksejakta på Giske» går for langt, spør de seg samtidig hva dette sier om hans dømmekraft. De mange som har støttet Giske er sinte, slitne og fortvilte. De føler seg som idioter som har gått i krigen for ham. Takken er altså at han viser seg å være så uvøren at man nesten ikke tror sine egne øyne. Spørsmålet er hvor mange som nå orker å forsvare ham. Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har innkalt til ekstraordinært møte i dag. At stemningen er snudd, er åpenbar. Spørsmålet er om Giske selv gir opp. Det finnes en grense for hvilke kamper man orker å ta, selv for en kriger som ham. Giske har vist seg å ha flere liv enn katten, men nå er han farlig nær å falle for eget grep. Det er skjebnens ironi om det er en såvidt uskyldig sak som skulle være dråpen som får begeret til å renne over for Giskes støttespillere.

LES KOMMENTAREN: Trøndelag er blitt Arbeiderpartiets Balkan

Alle som har sett videoen, og det er vel etterhvert de fleste her til lands, gjør seg sine tanker. Uansett om anledningen er aldri så uskyldig, så sier videoen mer enn tusen ord. Den er så drepende, fordi den så til de grader bekrefter det bildet folk har av ham.

Hva skal man med fiender når man selv er sin verste?

LES FLERE KOMMENTARER FRA TONE SOFIE AGLEN HER