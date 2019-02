Hvem kan se for seg noe slikt når de kjøper en ny Iphone-lader?

Her er Bendtner på vei til RBK-trening for første gang på 76 dager

For ikke lenge siden leste jeg om Amazon-grunnleggeren Jeff Bezos skilsmisse. Amerikaneren regnes for å være verdens rikeste mann, så dette blir et heftig skilsmisseoppgjør, tenkte jeg. Bezoz har etter alt å dømme ikke en ekteskapskontrakt, så nå ser det ut til at ekskona MacKenzie Bezos får med seg mye av formuen på 137 milliarder dollar og delvis får kontroll over selskapet.

Etter 25 år forduftet altså kjærligheten, men pengene har ynglet. Amazon har bidratt til å revolusjonere netthandelen med bredt utvalg og stor brukervennlighet, og gigabutikken tilbyr alt fra klær og elektronikk til bøker og filmer. I 2018 ble Amazon titulert som verdens største selskap målt i børsverdi og omsetning.

Noen må betale prisen for suksessen, og da tenker jeg ikke på ekskona. Derimot på arbeidere nederst på rangstigen som blør for at eierne skal bli enda rikere. Vi er blitt vant med å lese om fattige og rettsløse fremmedarbeidere som sliter i bunnløst rike oljenasjoner i Midtøsten. Eller asiatiske barnearbeidere som syr billige moteklær. Lagerarbeidere hos Amazon har det ikke fullt så traurig. Likevel er det svært lite som minner om moderne arbeidsliv og sunne arbeidsmarkeder når du leser James Bloodworths bok «Innleid og underbetalt – undercover i et arbeidsliv uten rettigheter».

Briten Bloodworth er journalist og samfunnskommentator, og ville se nærmere på hvordan hverdagen fortonet seg for sliterne. Han valgte jobber i selskaper som på et vis symboliserer den globaliserte og privatiserte økonomien. Ved å gå undercover, ble han lagerarbeider i Amazon, hjemmehjelp i et privat helseforetak, samt telefonselger og sjåfør i Uber. Den journalistiske metoden kalles «å walraffe», oppkalt etter den tyske journalisten og forfatteren Günter Wallraff. På 70- og 80-tallet skrev Wallraff en rekke samfunnskritiske og avslørende bøker og reportasjer om tysk industri etter å ha tatt på seg fabrikkjobber under falsk identitet.

Bloodworth hevder bokprosjektet ikke var politisk motivert, og jeg velger å tro på ham når han skildrer de begredelige forholdene for lagerarbeiderne på et Amazon-varelager i en engelsk småby. Sammen med arbeidere fra Øst-Europa – engelskmennene orker ikke å jobbe hos Amazon – bor han i råtne leiligheter med kakerlakker og uforutsigbar husleie. Brorparten av de Amazon-ansatte på lageret går på nulltimerskontrakter og har få rettigheter. De blir elektronisk overvåket med GPS på det kjempestore lageret. Dermed har ledelsen oversikt over hvor raskt de greier å plukke bestilte varer, og hvor langt de går i løpet av skiftet. Gjør du det bra, får du poeng. Sluntrer du unna, blir du belastet med prikker. Eksempelvis får du en prikk for å være syk, å være syk er synonymt med skulk. Seks prikker betyr at du får sparken. Tidvis opplever Bloodworth å bli underbetalt uten at han forstår hvorfor.

Han skildrer rumenske kolleger som nærmest sovner stående ved hyllene som følge av lange, slitsomme vakter og usunn ferdigmat i kantina. Ansatte får kjeft og blir ydmyket til stadighet. De blir kalt latsabber, selv toalettbesøk og turen bort til vanndispenseren blir sett på som unnasluntring.

Interessant er det å se hva den totale mangelen på tillit og dårlige kår gjør med arbeidsmiljøet. Her er det hakkeloven som gjelder. Herskesyke mellomledere synes det er helt naturlig å rakke ned på dem «på gølvet». Når du blir så lusent behandlet og blir sett på som en slabbedask og tyv, så blir lojaliteten tynnslitt. Bloodworth skriver at han etter hvert får hevntanker, han kaster sjokoladepapir på gulvet og sparker til vareesker. Han forteller hvordan lengselen etter alkohol og sigaretter melder seg tidlig i løpet av skiftet, noe må man trøste seg med i en ellers traurig hverdag.

Med mange ansatte i Amazon-varehus både i USA, Asia og Europa, er det naturlig at selskapet vil sikre seg mot svinn og ønsker effektivitet. Det betyr mindre tap og sikrer nettkundene kjapp ekspedering. Absolutt alle ansatte har det sikkert ikke like trasig som arbeiderne James Bloodworth intervjuer. Likevel gir boka et heslig bilde på at en ny underklasse må betale prisen for at vi skal kunne klikke hjem et par nye sko eller en kul duppedings. Forfatteren oppsummerer det slik når han skildrer arbeidere som løper rundt klokka tre om natta på et lager med dårlig belysning:

«Hvem kan se for seg noe slikt når de kjøper en ny iphone-lader eller Adele-album med et klikk på Amazones nettside?».