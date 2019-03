Trond Giske splitter både parti, folk og land

Bakenga snakker ut om den tunge tiden: – Skal gjøre alt jeg kan for å spille for Tromsø igjen

Denne uka har vi vært vitne til en slags reprise av «The rise and fall of Trond Giske». Eventuelt en sesong 2. For et år siden fulgte hele nasjonen hans exit fra norsk toppolitikk etter metoo. Rubb og stubb av presse her til lands fulgte også hans «comeback» i den lille bygda Gjølme i Orkdal. Blant Ap-medlemmer som knapt hadde sett ei kameralinse i hele sitt liv, startet han den møysommelige prosessen med å bygge opp tillit. Hans botsgang fra grendehus til grendehus med kaffe på termos, formkake og en tale som gir gamle Ap-veteraner «tåra i augan», har gått noenlunde under radaren.

Såpass vellykket har den dog vært at han var klar til å klappes inn til sitt første tillitsverv i Trøndelag Arbeiderparti denne helga. Helt til ferden krasjlandet i en bar på Grünerløkka i Oslo en veldig sein lørdagskveld. Sammen med valgkomiteens leder Jorodd Asphjell, også han fra Orkdal. Det hadde vært fristende å si at sirkelen er sluttet, men festen var ikke over. Det er formkake igjen.

Den siste uka har Giske gjort mye av det han brukte hele 2018 på: Rive ned og bygge opp tillit. Han har sluttet å ta danse-selfie (for øvrig en god kandidat til årets nyord) på bar. Denne uka er det selfies med sliterne i Snåsa Ap som gjelder. Eller det «virkelige Arbeiderpartiet», som han kaller det. Denne uka kom sirkuset til bygdebyen Steinkjer, en såkalt Giske-kritisk flik av Trøndelag. Årsmøtet i Steinkjer Ap var på forhånd solgt inn som et oppvaskmøte. Mediene sendte live fra kantina på det gamle Fokus-bygget, men der var all kritikk fordunstet. Her var det den ydmyke og smilende «bygge laget-Giske» vi fikk møte, gomlende på vaffel med jordbærsyltetøy. Det var stående applaus, latter i salen og bare godord å høre. Selv ikke etter at dørene ble lukket for pressen, falt det ett skjevt ord. Trønder-Avisa intervjuet en rørt gammelordfører som møtte opp i ens ærend for å vise sin støtte.

En helt fersk måling fra Adresseavisen bekrefter dette inntrykket. 55 prosent av alle spurte har tillit til at Trond Giske kan gjøre en god jobb for Arbeiderpartiet. Blant Ap-velgerne taler tallene for seg selv. 74 prosent har tillit. Kun 10 prosent har ikke tillit i det hele tatt. Ikke er det påfallende forskjeller mellom kjønn og alder, selv om eldre har mer tillit enn yngre.

Det er sjelden jeg har hatt mer følelsen av å leve i to parallelle virkeligheter enn under det siste årets flomlys på Trond Giske. Sett med øynene til mange av mine kolleger i Oslo er dette enkelt. Trond Giske er ferdig. Noen vil også legge til at han er en kødd. Det er bare metoo-fornektere og forstokkede gamle gubber som støtter Giske. Folk som ikke har skjønt tiden de lever i.

Fra mitt ståsted i Trøndelag ser ting ganske annerledes ut. Jeg ser folk med stjerner i øynene når den fallerte Ap-toppen kommer til bygda. Jeg møter gamle damer på gata som snakker varmt om «hainn Trond». Jeg får kjeft av unge damer som stemmer SV og går i 8. mars-tog for å skrive for kritisk om Giske. Forvirret? Det er før jeg forteller at jeg har snakka med folk som omtales som Giske-venner, men som mener han ødelegger partiet. Med toppolitikere som ikke kan fordra den fyren, men likevel er overbevist om at han kommer til å bli partileder til slutt. Jeg har til og med møtt mannlige Resett-lesere som er dypt opprørt over at Giske har fått tillit så kjapt. Folk er folk, og lar seg ikke så lett plassere i de båsene vi setter opp. Nå skal man være varsom med å tolke for mye ut av sosiale medier, men mens vi graver oss ned i metadebatter om medienes dekning, ser jeg at hovedpersonen får mye støtte. Og det er fra både Ola og Kari Nordmann. På både 23 og 67 år.

Det jeg ser mindre vilje til, er å forstå. Trøndelag blir mer eller mindre omtalt som en slags metoo-fri sone. Etter denne runden tegnes vel bildet av Trøndelag som en moralsk branntomt. De som blir regnet som Giske-venner, er livredd for å ta telefonen når hovedstadspressen ringer. De frykter at alt blir satt i en kontekst som setter dem i et dårlig lys. Det skjedde for eksempel da fylkesordfører Tore O. Sandvik i en tekstmelding til Dagsavisen skrev: «Vil snakke om politikk som berører og beveger velgerne, ikke plaske rundt i Oslopressens andedam». Det ble straks tolket dit at Sandvik både er og har et stort problem fordi han mener kampen for et samfunn uten trakassering og frykt er en del av «oslopressens andedam». Selv om jeg har hatt mine verbale feider med Sandvik opp gjennom årene, synes jeg det gir et svært urettferdig bilde av politikeren.

Men det står ikke særlig mye bedre til med viljen til å forstå på den andre siden. På akkurat den samme sjablongmessige måten ser jeg mange omtaler oslopressen som en elite som klør hverandre på ryggen, går i hverandres fester, driver heksejakt på Giske og skjønner fint lite av det egentlige folket. Den mye omtalte bursdagsfesten til Hadia Tajik og Kristian Skard omtales som «samrøre mellom politikere og journalister som nærmer seg incest», og som en «sketsj på hovedstadens revyscener». Akersgata har de like godt omdøpt til «Tajikistan». Det skal godt gjøres å finne noen nord for Dovre som ikke rister oppgitt på hodet over nettopp «oslopressens andedam». Forståelsen blir neppe større når man snakker om hverandre fra dypt der nede i skyttergraven.

NRK Dagsrevyen sendte denne uka et kamerateam til Ap-bastionen Årdal. Gutta på gulvet ville ha Giske. Det er sikkert fristende å slå seg til ro med at disse folkene, i motsetning til de rettroende i byen, verken bryr seg om trakassering eller metoo. Det tror jeg verken er riktig eller spesielt smart. Hva er det da som gjør at synet på Giske-komplekset spriker så voldsomt?

Svaret får vi neppe på et frokostmøte om polarisering på Kulturhuset i Oslo.

