Vi som er hekta på Finn

Hva gjør vi når vi trenger adspredelse og åndelig påfyll etter dagens gjøremål? Bryter vi oss på, nok en gang, Virginia Wolfs «Til fyret» (1927), rangert som en av verdens ti mest vanskelige romaner å lese? Nei. Fordyper vi oss i en tv-dokumentar om dramatisk insektdød, også kalt frontrutefenomenet fordi det ikke lenger er behov for å vaske bilens frontrute ren for døde insekter? Så langt ifra.

Nei, når vi virkelig skal kose oss går vi inn på Finn.no og ruser oss på boligannonser. Det kan neppe anses som åndelig påfyll. Likevel, en slags nyreligiøsitet må det vel kalles. Bolig er blitt en slags guddom med svært mange tilhengere. Særlig er det boligpriser som appellerer. Hvilke prisantydninger har boligene i nærområdet? Og hva gikk de for? Fikk de så mye for den slitne kåken?! Så sammenligner vi med vårt eget krypinn. Hva er huset vårt egentlig verdt?

Annonsene er dessuten en gave til oss som er nysgjerrige på hvordan andre har det hjemme. Vi har kjørt forbi den samme villaen i ti år uten å ane hvordan det ser ut innendørs. Når huset endelig er til salgs, får vi sjansen til å vurdere fargevalg og kjøkkeninnredning. Er det rimelig fra Ikea eller har de svidd av penger på dansk design?

Ikke minst fører konsumet av boligannonser til mye dagdrømming. Vi fantaserer om drømmehus på riktig adresse. Vi har en forestilling om at drømmehuset vil gjøre oss lykkelige. Bare vi får alt på stell med oppvarmet garasje og romslig spisestue med fiskebeinsparkett og store vindusflater, vil vi bli gladere, rausere og mer sosiale. Vi kommer til å stelle i stand selskap og kokkelere spennende retter i helgene. Vi kommer til å bli sprekere, sunnere, ryddigere. Betale regningene i tide. Drømmehuset vil bære oss i mål, gjøre oss til hele mennesker.

Et godt hjem betyr selvsagt mye for trivselen, men vi mennesker er sjelden like rustfrie som italiensk baderomsarmatur. Eierne av drømmehuset selger kanskje fordi de skal skilles. Verken dampkomfyr eller vannbåren varme kunne rette opp et skakkjørt forhold. Slikt kan være en trøst når vi pløyer oss gjennom uoppnåelige luksusboliger og lekre hytter. Blant de mest sette boligannonsene på Finn i fjor, er leiligheter og villaer i 50-millionersklassen i Oslos finere strøk. Toppleiligheter på Tjuvholmen og praktvillaer på Frogner. Store rom med plass til mye lykke med andre ord. Likevel, nå skal eiendommen selges. Kanskje har eierne tapt solid i kraftmarkedet, kanskje skal de investere i noe annet dyrt, kanskje skal de flytte til Monaco. Uansett, de skal videre til et annet sted. De er ikke kommet i mål. Heldigvis for oss som elsker Finn.