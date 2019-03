Irriterende småkryp

De kommer fra verdens verste land for kvinner – her feirer de kvinnedagen i Trondheim

Jeg leser høyt fra avisa på kjøkkenbordet: – En tredel av insektene er utrydningstruet. Om hundre år kan alle insekt være borte!

– Så bra...

Forsøket på å skape kriseforståelse over dagens første kaffekopp, gikk ikke så bra. Skrekken for små kryp, særlig de som kravler rundt på åtte bein, har gått i arv til neste generasjon. Det er likevel umulig å ikke bli berørt av rapportene som tikker inn. Forskning på insekt en rekke steder i verden er gjennomgått i en ny internasjonal studie. Konklusjonen er at svært mange typer insekter reduseres i antall – og utviklinga går raskt. Hvis det fortsetter i dette tempoet, vil halvparten av insektene være borte om femti år.

Det høres unektelig litt fristende ut. Et liv uten mygg, knott, veps, maur, skjeggkre, tusenbein og edderkopper hadde befridd meg fra noen bekymringer. På min hjemplass er det evig jakt på den mest effektive knottfanger og myggspiral. Sommerfugler, bier og marihøner, derimot, må gjerne leve. Selv om edderkoppskrekken er sterkere enn frykten for insektdød, innser selv jeg at det ikke er så enkelt. Vi kjenner alle historien om Mao, som ville utrydde spurvene, som han mente spiste opp kornet. Det var ikke så lurt. Alt henger som kjent sammen med alt. Insektene har mange oppgaver, utover det å være irriterende. De er mat, de står bak pollinering av planter, de beriker jorda og masse mer som man må være biolog for å vite. Hvor mange unger den lille, sjarmerende blåmeisen klarer å få på vingene, avhenger av hvor mange sommerfugllarver som kryper rundt. Den enes brød, den andres død.

På Venstres landsmøte gikk folk rundt med button der det sto «På lag med småkrypa». Endelig litt selvinnsikt i partiet som så 1,8 prosent på målingene, kanskje? For mange er partiet Venstre like irriterende som myggen. Minst. Selv om insektspolitikk ikke var et tema på landsmøtet, så har Venstre gjort kampen for bier og andre småkryp til en kampsak. Så ulike Venstre-typer som Odd Einar Dørum og Sveinung Rotevatn svevde rundt i biekostyme på Hell. Begge iført en gul badehettelignende dings på hodet som få ville satt pris på å bli avbildet med. Skal virkelig dette berge partiet Venstre?

For fem år siden lo alle da regjeringa ville ha poseavgift. I dag ville et slikt forslag blitt bejublet. Plast i magen til hval, fugl og fisk har gjort mer for miljøengasjementet enn all verdens forskningsrapporter om CO2-ekvivalenter og 1,5 graders målet. Folk går mann av huse for å rydde strender. Det er ikke lenger bare de aller mest frelste som kjøper bambustannkost og bruker handlenett. Alt fra musikkfestivaler til Hurtigruten har som ambisjon å bli plastfri. Hadde et enkeltparti klart å få sakseierskap til plastengasjement, tror jeg de hadde vunnet på det. I dag har miljøvelgerne mange partier å velge i.

At småparti er på lag med småkryp er kanskje ikke bare komisk.

