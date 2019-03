Truslene mot Wara truer vårt åpne samfunn

Saken oppdateres.

Det er ikke fremmed at politikere utsettes for trusler, men omfanget av trusler og hærverk rettet mot justisministeren er dypt alarmerende. I desember i fjor tegnet noen et hakekors og skrev ordet «rasist» på huset. I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på en bil som sto parkert ved huset, noe som ble ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det. I etterkant har det vært branntilløp og blitt funnet mistenkelige gjenstander ved boligen. Wara har også mottatt truende brev.

En av de mange som reagerte kraftig på bilbrannen, var Venstre-leder Trine Skei Grande. «Det er aldeles tragisk at man angriper representanter for demokratiet vårt. Det er et sterkt angrep på ytringsfriheten. Det er et sterkt angrep mot styringssystemet vårt og den åpenheten vi har i det norske samfunnet som gjør at vi statsråder kan leve vanlige liv», uttalte hun til NTB. Kulturministeren er engstelig for at det skal bli nødvendig med strengere sikkerhetstiltak rundt statsrådene.

Dette skjedde samme helg som Venstre var samlet til landsmøte i Stjørdal. Der vandret både partileder Trine Skei Grande og hennes to regjeringskolleger Iselin Nybø og Ola Elvestuen rundt som «vanlige folk». De deltok på alt fra bedriftsbesøk til vorspiel på rommet til sine partikolleger. I Norge tar vi dette for gitt, og tanken på at våre fremste politikere ikke skal være så tilgjengelig, er fremmed. I andre land er det et helt annet sikkerhetsoppbud rundt politikerne. Det fører naturlig nok til at avstanden mellom politikere og folket blir større.

Spekulasjoner om hvem som står bak og hva som er motivet, er lite konstruktivt. Vi forventer at politimyndighetene gjør alt de kan for å trygge justisministeren og hans familie. Samtidig er det all grunn til å slå ring rundt Tor Mikkel Wara. I en kommentar i Aftenposten skriver presseveteranen Harald Stanghelle følgende: «Vi som har fulgt Wara siden han ble innvalgt på Stortinget, vet at finnmarkingen står fjellstøtt fjernt fra alt som kan minne om rasistiske holdninger. Likevel blir han stemplet av aktivister som ikke skjønner rekkevidden av hva en slik stempling kan føre til.» Uansett hva motivet for truslene er, bør disse uhyggelige hendelsene være et tankekors for alle som klistrer merkelapper som «rasist» på mennesker man ikke er enig med.