Klimakampen er viktig, men streik har sin pris

Saken oppdateres.

Samtidig kan ikke en streik gi gyldig fravær – selv om det er for verdens viktigste sak.

Forrige uke streiket mange tusen skoleelever flere steder i landet mot regjeringens klimapolitikk. På fredag er det duket for flere skolestreiker både i Norge og internasjonalt. I vårt distrikt er det elever i Trondheim og Sunndal som vil gå i klimamarsj. Inspirasjonen er den 16 år gamle svenske skoleeleven Greta Thunberg. Hun fikk mye oppmerksomhet i fjor høst, da hun begynte å skulke skolen på fredager for å få svenske politikere til å bry seg mer om klimaspørsmål i valgkampen.

Ungdom som over hele verden kjemper for klimaet og sin egen framtid, skal ha honnør, og vi støtter skolestreikerne. Det klages over at den oppvoksende generasjon ikke engasjerer seg, at de er en bøling selvsentrerte, unge mennesker som er mest opptatt av mobiltelefonen sin. Streik for en mer levedyktig klode og troverdig miljøpolitikk viser med tydelighet at mange unge langt ifra gir blaffen. Og om man ikke er miljøforkjemper fra før, så bidrar trolig denne protestbevegelsen til at man blir mer engasjert og opplyst.

Debatten den siste uka har imidlertid dreid seg om streiken bør gi gyldig fravær. Brorparten av fylkeskommunene har så langt besluttet ikke å gi gyldig fravær til elever i videregående skole som deltar. Også i Trøndelag får elever i videregående ført fraværet på vitnemålet sitt. Streiken regnes ikke som politisk arbeid, og fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag sammenligner med arbeidslivet. Derfor får streiken en konsekvens i form av fravær. Elever og ungdomsorganisasjoner mener det er urimelig. De argumenterer for at streiken er politisk arbeid, og at saken er så viktig at det bør gis gyldig fri.

Vi mener at elevene må tåle at de ikke får fri. Som i arbeidslivet er det slik at når vi streiker, så har det sin pris. Klimakampen er utvilsomt svært viktig, men samtidig er det prinsipielt problematisk å gi noen fri for å streike. For hvordan skal vi ved neste korsvei vurdere hvilken kampsak som skal støttes eller ikke? Trøsten er at de som faktisk streiker fredag viser at de er villige til å ofre noe. Det gir engasjementet ekstra stor troverdighet.

