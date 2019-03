De viktige sakene

Derfor deppet ikke Olsbu Røiseland etter at pallplassen glapp

Saken oppdateres.

Jeg skrev ikke fjortiser, selv om fjortisene er ute i gatene fredag. Jeg skrev fortis. Det er fonetikernes beskrivelse av lyden som oppstår når vi uttaler bokstaven F. Fortis betyr sterk og står i kontrast til lenis, som betyr svak. Mens en F er fortis, er bokstaven V lenis.

Når jeg tar opp dette temaet samtidig med at de unge viser oss engasjement, skyldes det en debatt som har oppstått på debattsidene i Adresseavisen. Det begynte med at en leserbrevskribent som kalte seg «Gammel logoped», hevdet at mange nordmenn har vanskeligheter med å uttale Vy. De sier i stedet «fy», og det er nok ikke noe godt navn på gamle NSB.

Selv kan jeg tilføye at mange, særlig utlendinger, uttaler Y som I. Dermed kan det bli «fi», som er den militære uttrykket for «fienden». At NSB ble Vy, har opprørt mange, antakelig først og fremst de som har levd noen år.

Misnøyen er høyst forståelig. Det er atskillig vanskeligere å forstå at en del folk som har levd noen år, også latterliggjør ungdommelig miljøengasjement. Ungdommen i dag er bare opptatt av mobiltelefonen sin og dyre dunjakker, sies det. Andre mener de unge blir skremt ut i gatene fordi det har oppstått et klimahysteri.

Men et sterkt, ungdommelig engasjement i mange land er helt nødvendig hvis det skal bli mulig å stoppe eller i hvert fall begrense klimaendringene. Vy er ille, men noe er viktigere.

