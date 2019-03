Vi gratulerer Åge, Norges største rocker

Her er to teknikker som kan hjelpe deg når du har mistet noen

Saken oppdateres.

Vi skal ikke påstå at Åge er Norges beste rockeartist. Men det kan ikke være kontroversielt å påstå at han er landets største på sitt område, i hvert fall når vi tenker på at han har vært en usedvanlig populær sanger og låtskriver siden tidlig på 70-tallet.

Han har gitt oss en rekke sanger som har gått inn i den norske kulturarven. Det er nesten så vi kan sammenlikne ham med Alf Prøysen. «Lørdagskveld», «Lys og varme», «Levva livet», «Skin sola» og «Trondheimsnatt» er noen av de mange sangene som vil bli stående igjen etter ham.

LES UKEADRESSAS PORTRETT MED ÅGE HER

Åge startet allerede på 60-tallet, som en av frontfigurene i Namsos-bandet som fikk navnet Prudence. Han var da i slutten av tenårene og måtte velge en yrkesvei. «Klipp håret og skaff deg en jobb», pleide foreldre å si til langhårete sønner på den tida, og Åge tok en utdannelse i det som da het Televerket. Dermed skulle han være klar for ei trygg framtid.

Men han ville noe annet. På vårparten i 1969 sørget han for å skade hånda, slik at han slapp unna pliktene i Televerket. Han hadde bestemt seg for å satse på musikken. - Jeg valgte en levevei som ikke fantes og havnet i de fortaptes rekker, sa han med et glimt i øyet til Adresseavisen for en del år siden. Foreldre den gangen oppmuntret ikke barna sine til å spille i rockeband. Tvert imot.

Det som skjedde de neste årene, var preget av både medgang og mye motgang, inntil det store gjennombruddet kom på midten av 80-tallet. Fra da av har han vært en sentral del av norsk kultur, en bauta du ikke kommer utenom, uansett hvor interessant du synes musikken hans er.

LES OGSÅ: Jeg er ikke så tøff som jeg trodde, dette ble emosjonelt

Åge Aleksandersen er en folkelig artist i begrepets beste forstand. Knapt noen andre har reist så mye omkring i Norge og spilt i så mange samfunnshus. Det har gitt ham en kontakt med vanlige folk som er selve grunnmuren han står på som artist.

«Æ satt spor i sand, æ skreiv ord i vainn, æ e ein konge uten land,», synger Åge i «Alkymisten». Det siste stemmer ikke lenger.