TV2 fortjener ros for kritisk blikk på VG

Kritisk journalistikk som rammer journalistikk og kolleger i andre medier, har ingen lang og stolt tradisjon her til lands. Derfor var det historisk sus over TV2s nyhetssending onsdag. VGs dekning av den famøse dansevideoen med Trond Giske på Bar Vulkan fylte det meste av sendingen og etterlot VGs journalistikk med liten ære. TV2 fortjener ros for å sette også journalister og medier i kritisk lys.

I innslaget fortalte kvinnen som danset med Trond Giske på videoen fra baren sin versjon av historien. Hun skildret også dialogen med VGs journalist etter at avisen hadde bestemt seg for å lage sak. Etterpå konfrontere TV2 VGs sjefredaktør med kvinnens versjon, i grell kontrast til VGs framstilling av saken. VGs sjefredaktør Gard Steiro beklaget flere ganger mangler ved avisens journalistikk, samt at kvinnen opplevde seg misbrukt av VG.

Saken framstår som en stygg ripe i lakken for VGs journalistikk. Det er bra avisens ledelse har gått langt i å beklage den. På kort sikt vil saken kunne bidra til å svekke omdømmet til norske medier generelt. Derfor er det godt at det nettopp er andre medier som har fått fram andre deler av historien, til et helt annet bilde av saken enn VGs første sak.

En av medienes viktigste oppgaver er å ettergå og granske dem som har makt i Norge. I dette bildet hører også mediers eventuelle misbruk av sin makt med.

Presseforbundets leder Elin Floberghagen tar til orde for at saken bør vurderes av norsk presses selvdømmeordning, Pressens Faglige Utvalg. Det bra, for det er sannsynligvis flere enn VG som har noe å lære av saken og et grundig innsyn i hva som eventuelt gikk galt og hvorfor.

Det er avgjørende for pressens troverdighet at kilder som uttaler seg til mediene kan være trygge på at de gjengis riktig. Særlig aktsomhet i så måte må gjelde kilder som ikke er medievante, som i dette tilfellet. Norsk presse trenger mindre samrøre og mer mediekritikk. Her har TV2 gått foran med et godt eksempel.