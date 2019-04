Nye Britannia er en viktig tilvekst til byen

Ranheim-kapteinens harde dom over serieåpningen: – Skuffende at vi ikke leverer bedre

Saken oppdateres.

Odd Reitan har brukt hele 1,2 milliarder kroner på oppussingen, og reportasjene i Adresseavisen de siste dagene tyder på at Trondheim får en ny attraksjon. De historisk sett viktigste elementene, fasaden, Palmehaven og Speilsalen, er pusset opp slik at mye er tilbakeført til sitt opprinnelige preg.

De som har vært ansvarlig for rehabiliteringen, har studert gamle bilder og skrapt seg gjennom flere lag med maling og tapet for å avdekke hvordan de sentrale rommene opprinnelig var. Palmehaven har for eksempel fått tilbake ekte palmer av samme type som de som ga restauranten sitt navn da den åpnet i 1918.

Se video av hotellet innvendig her

Enda mer kunne gjerne blitt tilbakeført til slik det var i hotellets ulike epoker, men alle som var engstelige for at den historiske bygningen skulle ødelegges, vil bli beroliget når de går inn dørene. Byantikvar Mette Bye er også positiv til mye av det hun har sett, selv om hun skulle ønske at lobbybaren fikk stå slik den var.

Da Odd Reitan i 2016 stengte hotellet for å rehabilitere det og delvis bygge det om, var det opplagt at bygningen hadde sterkt behov for rehabilitering. Men daværende byantikvar Gunnar Houen var bekymret for om ombyggingen ville ødelegge kulturhistoriske verdier. Samtidig hadde også han forståelse for at alt kan ikke være som før når man skal drive moderne hotelldrift. Det ser ut til at hotellet har klart denne balansegangen godt.

Planene for Britannia skapte betydelig engasjement da Odd Reitan overtok det, og dagens åpning får stor oppmerksomhet. Det er flere årsaker til det. Hotellet fra 1870 har alltid hatt en sentral plass i byen og vært en del av dens identitet. Hotellet har vært møtested for mange og har stor kulturhistorisk verdi.

Når det nå gjenåpner etter en svært påkostet prosess, ligger det an til at hotellet igjen vil få en sentral plass i folks bevissthet og at det vil føre til økt aktivitet i sentrum, noe som er svært velkomment.