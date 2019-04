Kloke boligplaner for Gløshaugen

Svenske 90-tallshelter spiller i Norge for første gang på 12 år

Saken oppdateres.

Det er et hårete mål, men vi støtter ambisjonen. Det vil gjøre universitetsområdet til en levende bydel.

Etter planen skal hele universitetet i Trondheim samles rundt Gløshaugen om åtte år. Da blir det behov for flere studentboliger i dette området. I tillegg er det forventet flere NTNU-studenter i framtida. For å møte veksten på best mulig måte, planlegger Sit om lag 4000 nye studentboliger på eller rundt det nye universitetsområdet.

Med tanke på at Sit i dag har i overkant av 6000 hybler, er ikke dette et beskjedent mål. Derfor er Sit smarte når de planlegger i god tid. Samskipnaden ser for seg å bygge både i høyden på selve Gløshaugen-platået, og ta i bruk ledige tomter og eksisterende hus i området. Fra før av har det vært snakk om studenthybler i høyblokkene på Gløshaugen.

Studentene vil bo nær universitetet, og de vil bo nær sentrum. De ønsker å bruke tilbudene i byen, Studentersamfundet og treningstilbudene som finnes her. Å samle flere studenter på universitetsområdet, er derfor naturlig.

En urban, moderne campus med butikker, kafeer og aktivitetstilbud er et mål både for kommunen, NTNU og det lokale næringslivet. Det vil nok også bli enda gjevere å studere i Trondheim hvis den nye campusen blir en vital bydel med liv og røre hele døgnet. Fortettingene er dessuten klimasmart og gjør at studentene får mindre behov for buss eller bil.

Ved å analysere framtidas boligbehov og lansere planene allerede nå, slipper Sit, NTNU og kommunen å bli tatt på senga. Når kommunen skal regulerere et samlet universitet, er det greit å ha i mente at studentene skal ha et sted å bo.

Det kan motvirke videre hyblifisering av sentrumsnære boligområder. Strøk med ensidig befolkningssammensetning og stor gjennomtrekk kan føre til at bygg forfaller og dårligere brannsikkerhet. Med flere tusen nye Sit-boliger vil flere studenter i stedet få boforhold med høy kvalitet.