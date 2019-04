Gode jobbutsikter for lærere og sykepleiere

Tap, tap, tap for Ranheim - her er dommen over spillerne

Over 140 000 unge vil i dag søke om plass på norske universitet og høgskoler. Søknadene sendes til Samordna opptak, og fristen går ut ved midnatt. Mange er svært usikre på hvilke fag de skal velge.

De unge har flere muligheter enn noen gang, men valget er ikke blitt enklere av den grunn. Det er mulig å søke seg til 1300 studier ved 27 universitet og høgskoler. Å velge utdanning blir enda vanskeligere fordi det vil skje store endringer i yrkeslivet de neste årene.

Flere eksperter mener at så mange av dagens arbeidsoppgaver vil bli automatisert at én av tre jobber vil forsvinne. Det betyr i så fall at nesten én million av dagens 2,7 millioner norske arbeidsplasser vil gå tapt. Mange mener det vil oppstå minst like mange nye stillinger, men ingen kan si sikkert hvilke jobber det i så fall er snakk om. Mange av arbeidsoppgavene som vil bli automatisert, krever lite eller ingen utdanning. Derfor søker stadig flere til universitet og høgskoler.

De som skal sende inn sine søknader i dag, må først og fremst velge ut fra interesser og evner. Samtidig vil vi minne om at Norge de neste årene vil få et stort behov for flere yrkesutøvere på særlig to sektorer: I skolen og i helse- og omsorgssektoren.

Flere og flere unge har forstått at på disse områdene kan de få en sikker og interessant jobb i mange tiår framover. Samordna opptak har de siste par årene vist en gledelig økning i antall søkere til slike jobber. 15 prosent flere søkte seg til grunnskolelærerutdanningen i fjor enn året før.

Etter hvert som befolkningen blir eldre, blir det større behov for det som kalles varme hender. Lærerreformen betyr også at behovet for lærere øker. Flere lærere vil også ta etterutdanning, noe som ytterligere øker behovet for god bemanning i klasserommene. Bare i Trondheim blir det behov for 600 flere grunnskolelærere de neste ti årene.

Det må i tillegg nevnes at Norge har stort behov for flere med utdannelse innen realfag og ingeniørfag. Også der er det utsikter til en trygg og interessant jobb.

De unge må gjøre sine valg ut fra hva de mener blir best for dem. For samfunnet er det ingen ulempe at det er stort behov for flere av jobbene de ønsker seg.