Ikke VM-fest for enhver pris

Jovisst vil vi ha VM i Trondheim, og VM-hopperne må gjerne hoppe stygglangt når den tid kommer – men vi kan ikke la pengebruken gå rett til himmels.

Det sier seg selv at det koster mye å tilfredsstille kravene som stilles til et VM. I tillegg skal det nye anlegget i Granåsen bli et helårsanlegg for alle. Samtidig er det viktig å ikke bli blendet av at vi trenger absolutt alle fasiliteter som er skissert. En ny oversikt over hva det nye hoppanlegget vil koste, viser at kommunen må ut med 1,25 milliarder kroner. Det er en økning fra 800–900 millioner kroner fra to år tilbake.

Senterpartiets Marte Løvik har flertallet i bystyret bak seg når hun sier at kostnadene må ned. Bystyret skal formelt ta debatten i slutten av mai, men allerede nå signaliserer politikerne at rådmannen må se nærmere på hvor det er mulig å kutte kostnader. Vi er enig i at dette er fornuftig. Vi vil gjerne ha Ski-VM i nordiske grener i Trondheim, men vi kan ikke arrangere slike store idrettsarrangement for enhver pris. Det kan gå på bekostning av idretter og andre idrettsanlegg. Derfor er det viktig å se på hvilke fasiliteter vi er nødt til å ha, og hva som ikke er nødvendig verken for et VM, topphoppere eller rekrutter som bruker anlegget i hverdagen. Blant annet er det mulig å spare 40 millioner kroner hvis Trondheim dropper planen om skytehall under bakken.

- Vi kan ikke bare gjøre det som er artig, poengterer Løvik. Hun høres ut som ei mor som snakker fornuft til sine barn som både vil i badeland og på tivoli på en lørdag. Men hun har et godt poeng: Det er mye som er artig, men det er ikke alltid vi har råd til alt som er artig. Blant annet er flertallet kritisk til forslaget om at hopptårnet også blir en turistattraksjon med utsiktspunkt.

Fristen for å søke om VM er 1. mai, og i skrivende stund er Trondheim eneste søker til arrangementet i 2025. Hvis Trondheim blir eneste søker, betyr det at kommunen har mulighet til å forsere arbeidet med å gjøre Granåsen VM-klar. Ved å ta ned kostnadene på anlegget, viser vi det Internasjonale skiforbundet (FIS) at det er mulig å arrangere et så stort arrangement uten altfor stor pengebruk.